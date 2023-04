Une nouvelle statue de Sainte-Bernadette pour la paroisse de Saint-Malo

L'ancienne statue de la paroisse avait été dérobée l'an dernier, alors qu'elle se trouvait dans la chapelle située près de la grotte de Saint-Malo.

Après un appel sur Facebook, l'artiste visuel de Winnipeg John Millar s’est porté volontaire pour faire une réplique de la statue gratuitement. Seul le coût des matériaux a été financé avec un budget de 500 $.

La statue de Sainte-Bernadette a pu être réaliser avec un petit budget et des matériaux accessibles. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

L'un des membres d'administration de la paroisse Saint-Malo, Léo Roch, se dit reconnaissant que John Millar leur ait proposé ses services gratuitement.

Les finances de la grotte et de la paroisse ne sont pas des plus riches , affirme-t-il.

L'artiste John Millar est diplômé des beaux-arts de l’Université du Manitoba depuis 2021. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

Diplômé des beaux-arts de l’Université du Manitoba, John Millar estime qu'il n'y a pas vraiment d'artistes dans la province qui puissent créer de l'art religieux, personne ne fait vraiment ce genre de choses.

Il se dit motivé par le fait que sa contribution permettra à la paroisse de s’ôter une épine du pied et n'aura pas à aller chercher une statue hors de la province.

Pour cet artiste de foi catholique, il est très important que le sanctuaire ait cette figure importante de l’histoire religieuse dans son enceinte.

« Sans la statue de Sainte-Bernadette de Lourdes, qui représente une personne historique autour de laquelle s'articule l'histoire du Seigneur, le sanctuaire peut perdre de son importance et les gens n'auraient plus vraiment de point focal pour le visiter. » — Une citation de John Millar, artiste visuel

100 heures de travail bénévole

Il aura fallu à John Millar environ 100 heures de travail pour sculpter le visage et les mains de la statue de Sainte-Bernadette de Lourdes.

Il a d’abord utilisé du silicone puis de la résine pour ces parties apparentes, avant de fabriquer le reste du corps et ajouter les vêtements. Au total, une trentaine de jours se sont écoulés entre l’idée et la conception.

« Après en avoir entendu parler sur Facebook, les gens me remerciaient, me félicitaient et me donnaient également leur bénédiction pour ce projet. » — Une citation de John Millar, artiste visuel

Je n'étais pas sûr de la tournure que prendrait ce projet, mais j’étais sûr d’avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour le réaliser , déclare-t-il, fier de son œuvre.

La fabrication du visage et des mains de la statue ont demandé un travail très minutieux à l'artiste. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de John Millar

Une nouvelle statue pour un nouveau départ

La statue de Sainte-Bernadette de Lourdes devrait être livrée et installée dimanche à la paroisse de Saint-Malo.

Une cérémonie sera organisée le 31 mai 2023 pour la célébrer et la bénir.

La statue Sainte-Bernadette de Lourdes réalisée par John Millar. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

Léo Roch assure qu’un nouveau dispositif de sécurité sera mis en place pour éviter qu’elle ne soit volée pour la troisième fois.

On va sécuriser l’accès à la statue ou au cercueil et puis en même temps, on va installer des caméras de sécurité pour protéger non seulement l’intérieur de la petite chapelle, mais aussi l’extérieur , soutient-il.

Il ajoute que le prochain pèlerinage est prévu pour le dimanche 13 août 2023, de quoi rendre heureux les pèlerins qui pourront, à nouveau, se recueillir auprès de la statue.