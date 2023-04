La Ville d’Ottawa se dote d’un plan d’action pour améliorer la fiabilité du train léger

Plus de quatre mois après le dévoilement du rapport du juge William Hourigan qui a mis en lumière les multiples problèmes liés à la construction et à l’exploitation du train léger, la Ville d’Ottawa met en place un plan d’action qui lui permettra de regagner la confiance de sa clientèle.

Le rapport du juge Hourigan, publié en novembre 2022, estimait, entre autres, que le réseau n’était pas fiable lorsqu’il a été mis en service au public, en septembre 2019 .

Le juge Hourigan a par conséquent proposé 103 recommandations à l'intention à la Ville, du Groupe de transport Rideau et de Rideau Transit Maintenance, en plus d'interpeller les gouvernements provincial et fédéral.

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires de la Ville d’Ottawa ont présenté devant certains conseillers municipaux d’Ottawa, mercredi après-midi, le plan d’action en réponse aux recommandations.

« On veut mettre le client au cœur de nos décisions. [...] Maintenant que les clients vont voir ce document, ils vont comprendre qu’on a tourné la page et qu'on est ailleurs. » — Une citation de Renée Amilcar, directrice générale d'OC Transpo

Renée Amilcar est la directrice générale d'OC Transpo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Ils affirment avoir déjà mis en place ou intégrer aux politiques 36 des 103 recommandations.

Le reste de recommandations devraient être mises en œuvre d’ici la fin de 2023, a précisé la Ville.

Notre engagement, c’est de livrer des services. Une fois que les services seront livrés, basés sur le plan qu’on a mis en place, basés sur les informations qu’on a partagées, je pense que définitivement les clients vont reprendre confiance en nous , a lancé Mme Amilcar, pendant la présentation.

Le plan d’action de la Ville sera examiné par le Sous-comité du train léger le 28 avril prochain.

Le conseil municipal devra par la suite se prononcer.

Avec les informations de Frédéric Pepin