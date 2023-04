Près de 6500 employés fédéraux en grève en Saskatchewan

Ces derniers font partie de la mobilisation au niveau national de 155 000 fonctionnaires qui réclament une augmentation des salaires de 4,5 % par an pour les trois prochaines années afin de faire face à l’inflation en cours.

Des fonctionnaires fédéraux manifestent devant la Division Dépôt de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors d'une grève à Regina, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Matt Howard

Dans la capitale provinciale, environ 200 fonctionnaires fédéraux ont rassemblé devant les locaux de Service Canada au centre-ville, ainsi qu’au Dépôt de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour exprimer leur mécontentement.

Un employé de la GRC , Jean-Marc Lepage, était au rendez-vous pour souligner sa solidarité avec les manifestants.

Je suis ici parce qu’on est en grève et pour soutenir mes collègues. C’est incroyable, on vit dans un temps où tout augmente sauf nos salaires. Moi ça fait 20 ans et on a eu de maigres pourcentages chaque année , déclare M. Lepage.

Selon la vice-présidente régionale de l' AFPC pour les Prairies, Marianne Hladiun, 25 % des employés fédéraux continuent à exercer leur poste afin de s'assurer qu'un service minimum est offert au public, comme la loi fédérale l’exige.

Nous nous excusons auprès des gens pour les ruptures de services, mais nous espérons qu'ils reconnaissent que nous sommes en position de grève légale. Nous ne voulions pas en arriver là, mais nous n'avons pratiquement plus d'options , affirme-t-elle.

Marianne Hladiun ajoute qu'en plus de l’augmentation salariale, les politiques liées au télétravail ainsi que la sécurité à l’emploi sont aussi sur la table des négociations, explique-t-elle.

« Nos membres ne voulaient pas attendre deux, trois ou quatre ans pour obtenir un accord collectif. » — Une citation de Marianne Hladiun, vice-présidente régionale de l' AFPC pour les Prairies

Marianne Hladiun indique également que l' AFPC a lancé une application sur le web afin d’aider ses membres à localiser une ligne de piquetage dans leurs villes respectives.

Selon le Syndicat, la population peut s’attendre à des ralentissements et à l’interruption de plusieurs services gouvernementaux partout au pays.

L’assurance-emploi, l’immigration et les demandes de passeport font partie des services qui seront touchés par cette grève.

Avec les informations de Camille Cusset