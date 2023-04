Une formation sur le trappage comme moyen de guérison à Yellowknife

Des clients du programme du logement Spruce Bough, à Yellowknife, participent au projet-pilote de formation sur le trappage, offert par le ministère Environnement et Changement climatique. Une façon pour ces gens aux besoins complexes de reconnecter avec leurs traditions et de favoriser leur guérison.

Rassemblés au parc territorial de la rivière Yellowknife, à quelques kilomètres de la ville, les clients du refuge participent à tour de rôle au nettoyage et au filetage du poisson, utilisé comme appât par les trappeurs. Quelques-uns montrent leurs habiletés et les moins familiers avec la technique observent.

Les organisateurs du programme préparent du thé, font un feu et supervisent l’activité.

Quelques participants découpent du poisson, l'une des habiletés requises pour trapper. Le poisson est normalement séché et utilisé comme appât. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Le directeur général du refuge Spruce Bough, Jayson Quesada, se réjouit de voir tout le monde dehors, en nature, lors d’une belle journée de printemps.

« La plupart du temps, ils sont au refuge et vont au centre-ville. C’est la seule chose qu’ils font. Mais quand ils sont dehors, qu'ils font l’expérience d’activités comme celle-ci, on peut voir leurs sourires et ils sont heureux. » — Une citation de Jayson Quesada, directeur général du programme de logement Spruce Bough

Jayson Quesada est le directeur du refuge Spruce Bough qui offre un programme de logement à des gens aux prises avec des besoins complexes de dépendance aux substances et de santé mentale, entre autres. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Donner la chance aux plus vulnérables

Ce programme de trappage a tout d’abord été développé par le ministère Environnement et Changement climatique pour la population carcérale du Centre correctionnel du Slave Nord. Fort de son succès, il est maintenant offert toute l’année à cette clientèle. Le ministère veut maintenant l’offrir à d’autres personnes en situation vulnérable.

Le but du programme est de donner la chance aux plus vulnérables de développer ce genre d'habiletés , dit le coordonnateur des programmes éducatifs, Vincent Casey.

Vincent Casey est le coordonnateur des programmes éducatifs au ministère de l'Environnement et Changement climatique du gouvernement territorial. Il est l'un des organisateurs du programme de formation sur le trappage offert aux clients du refuge Spruce Bough, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

C’est la quatrième fois que les résidents du refuge se rassemblent dans le cadre du programme. Précédemment, ils ont pu développer des habiletés de survie en nature, de préparation des peaux d’animaux et de réparation de machinerie. La participante Tina Abel est heureuse d'être sur place. « C’est revigorant [...], relaxant et calme », dit-elle.

Tina Abel participe à la formation sur le trappage. Elle dit que cette activité est revigorante et relaxante. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Un pas vers la guérison

Le refuge Spruce Bough, situé dans l’ancien hôtel Arnica Inn, à Yellowknife, héberge de façon permanente 29 personnes aux prises avec des besoins complexes. La majorité de la clientèle est autochtone et souffre de dépendance à l’alcool et de problèmes de santé mentale. Beaucoup ont vécu des traumatismes. Le refuge offre aussi un programme de consommation contrôlé d’alcool.

Le refuge Spruce Bough est géré par la Société des femmes de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Jayson Quesada estime que des sorties extérieures sont bénéfiques pour la santé mentale des clients de Spruce Bough : « On sait qu’ils aiment [faire ce genre d’activités]. Et parce qu’ils combattent leurs dépendances et tous les autres défis qui les affligent, on veut réintroduire leur mode de vie [traditionnel]. Faire un retour dans la nature, ça peut les aider à guérir. »

L'activité s'est déroulée aux abords de la rivière Yellowknife, à environ 15 minutes de voiture de la ville. Pour les clients du refuge Spruce Bough, aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale, sortir de la ville est un répit grandement apprécié. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

La plupart des participants au programme de trappage ont appris, enfant, les habiletés de survie en forêt.

Mais devant la montagne de luttes auxquelles ils sont confrontés au quotidien, la connexion s’est parfois perdue. Pour Myrtle Martha Shingatok, être en nature lui rappelle les moments qu’elle a vécus sur la terre avec ses parents et ses grands-parents. C’est agréable d’être ici et d’avoir du bon temps avant que la neige ne fonde , dit-elle.

Myrtle Martha Shingatok a participé à l'activité de formation sur le trappage au parc territorial de la rivière Yellowknife, le 18 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Pour Vincent Casey, il ne fait aucun doute que la guérison doit passer par la culture traditionnelle, car [...] les programmes éducatifs qui fonctionnent ont cette connexion avec la culture , dit-il.

Le groupe se rencontrera une dernière fois dans quelques semaines. Les organisateurs verront ensuite si ce projet-pilote pourra être offert toute l’année aux clients du refuge Spruce Bough.