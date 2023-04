Le gouvernement de Danielle Smith aspire à la carboneutralité d’ici 2050

C’est la première fois que le gouvernement conservateur albertain évoque l’objectif de 2050 pour l’atteinte de la carboneutralité, un objectif qui fait consensus au niveau national et même dans l’industrie pétrolière.

[L’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050] ne sera pas facile et ne se fera pas du jour au lendemain , a précisé Sonya Savage en conférence de presse. Nous allons nous retrousser les manches et aspirer à cet objectif tout en privilégiant l’abordabilité, la fiabilité et la sécurité énergétique et en protégeant notre économie.

Peu de détails

C’est le cinquième plan environnement dévoilé par l’Alberta. Il contient peu de détails sur la marche à suivre pour atteindre la carboneutralité en 2050. Il ne présente pas non plus de cadre législatif ou réglementaire pour les industries polluantes.

La ministre Sonya Savage indique dans une lettre de présentation du plan que plusieurs des technologies nécessaires à l’atteinte de cet objectif ne sont pas encore développées ou établies en tant que solutions de remplacement rentable, telles que les technologies de captage, utilisation et stockage du CO2.

Le dévoilement du plan climatique survient moins de deux semaines avant le déclenchement d'une campagne électorale en Alberta. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Le plan prévoit aussi des consultations pour faire passer les émissions de méthane de 75 à 80 % d’ici 2030. Le gouvernement conservateur envisage aussi de réduire la limite d’émissions des gaz à effet de serre pour les projets de sable bitumineux déterminée par la loi et d’aligner les objectifs avec ceux établis par l’Alliance nouvelles voies, un groupe qui réunit six grandes sociétés pétrolières.

« Au lieu de se distancer des hydrocarbures, notre plan montre que nous utiliserons ces ressources de façon innovatrice et différente, afin de permettre à notre province de fournir une énergie produite de façon durable au reste du monde. » — Une citation de Sonya Savage, ministre de l’Environnement et des Aires protégées

Un premier pas

Le président de l’Alliance nouvelles voies, Kendall Dilling, est très satisfait du plan annoncé par le gouvernement de Danielle Smith.

C'était attendu depuis longtemps, c’est un excellent premier pas , estime Kendall Dilling, qui reconnaît que, maintenant, il faut définir des objectifs précis pour attirer les investissements dans la province.

Le Conseil albertain des affaires salue également le plan dévoilé par le gouvernement conservateur.

Le plan est un pas dans la bonne direction, mais seulement un pas dans la bonne direction , précise Scott Crockatt, vice-président aux communications du Conseil albertain des affaires. Il nous faudra quelques pas de plus avant que les investissements ne se matérialisent et que nous puissions atteindre les objectifs économiques et environnementaux.

Trop peu, trop tard

L’experte en politiques climatiques Sara Hasting-Simon voit d’un bon œil la reconnaissance de l’objectif 2050 par le gouvernement, qui s’harmonise avec l’objectif du reste du monde , mais elle reste toutefois sur sa faim. Le langage utilisé, qu’on aspire à atteindre, c’est très différent d’un objectif précis.

Il n’y a rien de mal avec l’Alberta qui veut prendre le contrôle de son plan [climatique], mais, pour que cela fonctionne, il faut avoir un vrai plan, avoir une approche crédible pour y arriver , précise Sara Hasting-Simon, qui est professeure adjointe du département de physique et d’astronomie de l’Université de Calgary. Ce n’est vraiment pas ce dont il s'agit ici.

Sara Hasting-Simon estime que le temps presse, si on veut atteindre l’objectif de la carboneutralité en 2050. On ne peut plus repousser les mesures.

Selon le dernier Inventaire canadien des gaz à effet de serre publié en avril 2023 par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique  (Nouvelle fenêtre) , les émissions de gaz à effet de serre sont à la baisse au pays par rapport à 2005, mais elles augmentent en Alberta.