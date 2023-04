Villégiature verte : jusqu’à 80 constructions résidentielles à Petit-Saguenay

Située à une dizaine de kilomètres du cœur de Petit-Saguenay, l'Anse au Cheval pourrait accueillir jusqu'à 80 résidences au cours des prochaines années.

Il s'agit du plus gros projet de développement immobilier de son histoire. La municipalité offrira des incitatifs financiers représentant trois ans et demi de taxes foncières aux nouveaux propriétaires. Il a été présenté aux médias lors d'une conférence de presse mercredi.

Le projet de l'Anse au Cheval a été présenté aux médias mardi. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On vise une variété de clientèle, des familles qui sont friandes de plein air, des personnes âgées qui veulent se rapprocher de la nature pour leur préretraite ou retraite. Il y a une variété de prix aussi qui sont proposés pour les terrains. Il y en aura pour tous les budgets. On n'est pas obligé d'être millionnaire pour pouvoir se construire une résidence de villégiature, aujourd'hui, au Québec , a illustré Philôme La France, maire de Petit-Saguenay.

Exigences environnementales

Petit-Saguenay a des exigences environnementales élevées pour ce projet.

C'était vraiment quelque chose qu'on voulait pour ce projet-là. On voulait que ça réflète un peu les valeurs qu'on porte à la municipalité et ce qu'on entrevoit pour l'avenir. On veut que ce projet soit une inspiration pour d'autres projets dans notre municipalité, mais aussi ailleurs au Québec. On se dit qu'aujourd'hui, si on veut développer au Québec, il faut le faire en pensant aux questions environnementales et à la question des changements climatiques , a ajouté Philôme La France.

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Les constructions devront répondre à la certification LEED, une norme d’évaluation internationale pour les bâtiments durables. Les propriétaires seront accompagnés lors des différentes étapes de construction.

La démarche avec Écohabitation, il va avoir des listes pour que, peu importe le constructeurs, on en a déjà rencontré à Saguenay l'automne dernier qui font déjà de la construction LEED. Ils nous ont dit : "Oui, on peut réaliser ces projets-là avec une liste de références disant : j'ai cette étape là à faire." On croit qu'on a un projet qui va dans le sens du projet de la municipalité , a plaidé le président-directeur général de Gestion Solifor, André Gravel.

Le projet écoresponsable tient compte de la nature qui l'entoure. Les règlements d'urbanisme ont d'ailleurs été adoptés en ce sens.

On réserve 50 % de sa surface pour une aire de conservation récréative. Ça, je crois qu’en soi, ça fait un projet unique. C'est un espace où les gens pourront aller faire leur activité de plein air, mais où la nature sera conservée. On croit que, maintenant, les projets doivent intégrer cette dimension-là , a ajouté André Gravel.

Les terrains qui coûtent entre 45 000 $ et 165 000 $ peuvent être déjà réservés.

Les transactions seront faites cet été alors que la construction pourrait débuter au printemps 2024.

La municipalité s’est d’ailleurs engagée à mettre à jour le chemin Saint-Louis en plus de mettre en place des incitatifs financiers.