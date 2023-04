Grève des fonctionnaires fédéraux : des membres se mobilisent dans les territoires du Nord

Cette grève concerne plus de 155 000 de ses membres relevant du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Parmi eux environ 600 se trouvent dans les trois territoires du Nord.

Après plusieurs mois de pourparlers et de négociations, l’ AFPC avait exigé la conclusion d'une entente avant 21 h, mardi, pour ne pas mettre à exécution les mandats de grève obtenus au cours des dernières semaines.

Le syndicat représente 120 000 fonctionnaires fédéraux travaillant dans les différents ministères et 35 000 syndiqués à l'Agence du revenu du Canada qui sont directement concernés par ce débrayage.

La vice-présidente de la région Nord de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Lorraine Rousseau, affirme que le gouvernement fédéral refuse de négocier un accord équitable entourant le renouvellement de la convention collective : Ce n'est pas dû au fait que le travailleur ne veut pas travailler.

Les négociations achoppent sur la question salariale, le syndicat étant d’avis que les augmentations proposées par le Conseil du Trésor ne suffisent pas à pallier l'inflation actuelle.

Selon Lorraine Rousseau, les habitants du Nord peuvent s'attendre à un ralentissement des services en raison de la grève.

Plus de 60 grévistes se sont présentés, mercredi matin, sur la ligne de piquetage de l'avenue Franklin à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Luke Carroll

Si vous faites ou avez fait des démarches pour obtenir un passeport, ces services pourraient être ralentis , a-t-elle précisé. Certains ministères ont aussi prévenu que d’autres services, comme ceux liés à l’immigration, pourraient être retardés ou ne pas être fournis.

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Whitehorse a aussi modifié ses heures d’ouverture au comptoir d’accueil. Dans un communiqué, il indique que le traitement des demandes de vérification du casier judiciaire pourrait subir des retards.

Tout le monde est très frustré

La conseillère municipale pour la Ville de Whitehorse, Jocelyn Curteanu, était également sur la ligne de piquetage, mercredi matin, puisqu’elle travaille pour l'Agence canadienne de développement économique du Nord.

Ce que j'entends, c'est que tout le monde est très frustré, affirme celle qui travaille pour le gouvernement fédéral depuis 25 ans. Faire grève et interrompre les services, c’est la dernière chose que nous souhaitons faire.

Jocelyn Curteanu qui travaille pour l'Agence canadienne de développement économique du Nord, à Whitehorse, est une fonctionnaire fédérale depuis 25 ans. Photo : CBC / Ethan Lang

À Iqaluit, au Nunavut, le chef de grève Geoff Ryan estime à une soixantaine de personnes le nombre de membres qui ont pris part à la ligne de piquetage érigée devant le bâtiment Qimugjuk, au centre-ville.

Parmi les travailleurs présents, il cite des membres de la GRC , de la Garde côtière canadienne, de Service Canada et des ministères des Pêches et Océans ainsi que des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.

Nous n’avons pas reçu d’augmentation [salariale] depuis juin 2020 , affirme Geoff Ryan. Nous sommes en négociations depuis juin 2021. Le Conseil du Trésor pense qu’il peut nous offrir moins que l’inflation et que nous accepterons cela.”

Ce n’est pas acceptable , a-t-il poursuivi.

Avec des informations d’Emily Haws et d’Ethan Lang