Sautage à Rouyn-Noranda : la Fonderie Horne assure avoir tout fait dans les normes

La Fonderie Horne a tenu à rassurer la population sur le réseau social Facebook ce mercredi, mentionnant que le sautage de mardi midi était sécuritaire et respectait les normes.

Plusieurs citoyens de Rouyn-Noranda se sont plaints, mardi, d’avoir ressenti de fortes vibrations à la suite d’un sautage survenu au parc à résidus miniers Noranda 5, qui appartient à l’entreprise.

La Fonderie Horne doit respecter des normes en ce qui concerne les vibrations (mm/s) et les décibels, notamment pour nous assurer de la sécurité des employés et du public, mais aussi de l’intégrité des bâtiments , précise l’entreprise sur sa page Facebook.

La direction de la Fonderie Horne cite les conditions qui doivent être respectées lors d’un sautage dans une carrière ou une sablière à l’article 32 du Règlement sur les carrières et sablières.

On y mentionne notamment qu’aucune substance minérale ne doit être projetée à l’extérieur de la carrière et que la vitesse particulaire ne doit pas dépasser 10 mm/s mesurée à l’habitation ou à l’établissement public le plus près.

Les données recueillies aux sept sismographes mis en place pour nous assurer du respect de ces normes démontrent que celles-ci n’ont pas été dépassées. Au sismographe le plus près du sautage, soit à 350 mètres, la vitesse particulaire enregistrée était de 8,8 mm/s et celle-ci était en dessous de 1 mm/s au bâtiment le plus près de notre parc à résidus, soit à 1,2 km , indique la Fonderie Horne.

L’entreprise ajoute que les travaux se poursuivront tout l’été à son parc à résidus et que d’autres dynamitages sont prévus.