Avec son appel à couper le financement de CBC sans toucher à Radio-Canada, le chef conservateur Pierre Poilievre fait un pari risqué : penser qu’il peut tenir deux discours – un en français et un en anglais – sur un enjeu national qui concerne la culture. Il y a 15 ans, Stephen Harper a fait le même pari et en a payé le prix.

En septembre 2008, en pleine campagne électorale fédérale, plusieurs artistes québécois avaient profité de leur tribune au Gala des prix Gémeaux, à Montréal, pour dénoncer les coupes de 45 millions de dollars que le gouvernement Harper avait fait subir au secteur culturel à l’époque.

À 3000 kilomètres de là, à Saskatoon, Stephen Harper avait alors été questionné, en anglais, au sujet de leur cri du cœur. Et il n’avait pas paru très ému.

Lorsque les gens ordinaires rentrent à la maison, allument la télévision et voient un groupe se plaindre que leurs subventions ne sont pas assez élevées lors d’un riche gala subventionné par les impôts des contribuables [...], je ne crois pas que cela les interpelle , avait-il lancé en anglais.

Alors nouvelle journaliste parlementaire pour La Presse canadienne, j’avais demandé au premier ministre en campagne s’il était prêt à répéter cette affirmation en français. Le chef conservateur avait esquivé. Les mots riche gala ne sont jamais sortis de sa bouche dans la langue de Molière.

M. Harper comprenait certainement que les questions culturelles ne touchent pas les francophones et les anglophones de la même façon au pays et il avait jugé plus prudent d’éviter de répondre.

Mais le mal était fait.

Même si Stephen Harper n’a pas répété ses propos en français, les Québécois ont conclu à un manque de sensibilité de sa part envers la culture, et c’est une des raisons pour lesquelles ils lui ont tourné le dos le jour du scrutin. Le mandat majoritaire tant espéré par les conservateurs leur a échappé.

Poilievre et Radio-Canada

Quinze ans plus tard, son successeur pourrait tomber dans un piège similaire. Pierre Poilievre clame haut et fort qu’il glissera la clé sous la porte de CBC s’il devient premier ministre mais qu’il épargnera Radio-Canada.

Il ne s’encombre pas des détails logistiques et juridiques qui accompagneraient un tel bouleversement. Il n’explique pas comment il procéderait à une telle séparation alors que les deux organisations partagent une grande partie de leurs ressources.

Avec ce double discours, le chef conservateur espère mobiliser sa base traditionnellement très critique envers le travail de CBC sans nuire à ses chances au Québec.

Cependant, les Québécois – et les francophones ailleurs au pays, qui vivent en contexte minoritaire – ne vivent pas dans une bulle.

Quand Pierre Poilievre a interpellé Elon Musk pour que Twitter appose à CBC l’étiquette de média financé par le gouvernement , il a cessé de s’adresser uniquement à sa base et a attiré l’attention de tout le pays. Il a braqué les projecteurs sur une promesse jusqu’alors nichée, destinée à fouetter ses troupes.

Même s’il a tweeté en anglais, tous ont compris l'essence de son message.

L’électorat est encore en train de se faire une idée du chef conservateur. Pierre Poilievre aura-t-il à affronter le même démon contre lequel Stephen Harper n’a cessé de se battre au Québec, c'est-à-dire celui de la suspicion à son égard?

À mesure qu’approche le prochain scrutin, les Canadiens vont tendre davantage l’oreille à ce que le chef conservateur aura à dire. Ils seront peut-être plus aux aguets s’ils entendent une dissonance de discours.