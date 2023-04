Des mesures pour améliorer l’employabilité dans la Côte-de-Gaspé

L’étude a été réalisée pendant la pandémie auprès d’une vingtaine de personnes pour comprendre leurs difficultés à s’insérer dans le milieu du travail et les raisons pour lesquelles les services en employabilité sont peu utilisés.

On voulait mieux comprendre les réalités et les parcours des personnes qui sont éloignées du marché du travail et de la formation , dit l’agente de développement social à la MRC de la Côte-de-Gaspé, Valérie Legault.

Valérie Legault, agente de développement social à la MRC de la Côte-de-Gaspé Photo : Radio-Canada

Dans son étude, la MRC note que les personnes qui souffrent d’un problème de santé mentale ou d’un handicap physique, qui sont plus âgées, qui sont unilingues anglophones ou qui ne possèdent pas de moyens de transport vivent avec des barrières pour accéder ou pour conserver un emploi.

Faire connaître les programmes

L’étude visait aussi à développer des outils pour mieux faire connaître les avantages à recruter des personnes qui vivent avec des barrières.

D’abord, il y a l’aspect financier. Parfois, pour les gens qui sont sur l’aide sociale, avec Service-Québec, les employeurs peuvent avoir une subvention pour les engager et pour permettre une intégration. Et il y a le SEMO [service externe de main-d'oeuvre] pour les personnes qui ont des limitations sévères, des handicaps, il y a aussi des subventions , dit Valérie Legault.

Elle ajoute que si les employeurs sont confrontés à des difficultés pendant un emploi, des ressources d’accompagnement sont aussi disponibles.

Ce qu’on a voulu mettre en valeur, c’est un message aux employeurs : appelez-nous si vous avez besoin de soutien, d’accompagnement, autant dans l’intégration que dans l’organisation. On peut vous soutenir et faire en sorte que l’expérience va bien se passer et que la personne va se maintenir en emploi , ajoute Mme Legault.

Au cours des sept dernières années, l’organisme Berceau du Canada a recruté huit employés vivants avec des barrières à l’aide de différents programmes.

Ces employés-là arrivent et on parle de leurs limitations ensemble. S’ils sont à l’aise, on en discute aussi avec l’équipe pour comprendre pourquoi un employé peut prendre plus de pauses, peut travailler avec des écouteurs par moment , explique la directrice générale de l'organisme, Laurie Denis. C’est sûr que ça peut demander plus de temps au début, mais un coup que l’employé est habitué, c’est comme n’importe quelle autre personne.

Laurie Denis se réjouit de voir de nouveaux outils pour faire connaître les services disponibles. Photo : Radio-Canada

« Les entreprises, les employeurs, les organisations ont tout à gagner d'embaucher des travailleurs qui ont parfois des limitations physiques ou des enjeux en santé mentale » — Une citation de Laurie Denis, directrice générale de Berceau du Canada

Mme Denis se réjouit de voir des outils qui seront offerts aux employeurs pour mieux faire connaître les ressources disponibles.