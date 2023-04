La microbrasserie Barbe Broue de Nédélec pourrait être forcée de déménager

L’entreprise affirme avoir déposé une demande de dérogation au règlement de zonage dans le but de pouvoir poursuivre l’exploitation de la microbrasserie, du restaurant et de la crèmerie. Si cette demande est refusée par la CPTAQ, Barbe Broue n’aura d’autre choix que de déménager.

La mairesse de Nédélec, Lyne Ash, qualifie la situation de déplorable et espère que la décision de la CPTAQ sera favorable au maintien des activités de ce fleuron témiscamien.

« On veut garder ça ici. Ce serait un coup dur pour Nédélec de les voir partir. » — Une citation de Lyne Ash, mairesse de Nédélec

Mme Ash ajoute au passage que, selon elle, la réglementation sur le zonage agricole est beaucoup trop stricte envers les petites entreprises œuvrant dans le secteur agroalimentaire.

Je pense qu’il y aurait moyen d’être beaucoup plus conciliant envers des compagnies comme celle-là. C’est loin d’être un cas unique et on ne peut pas dire que ça nuit aux activités agricoles , fait-elle valoir.

Barbe Broue produit huit différentes bières et souhaite développer davantage les produits d'entreprise. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La microbrasserie Barbe Broue, qui n’a pas souhaité participer à une entrevue, a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook lundi, mentionnant qu’elle se prépare pour l’été en croyant fermement que la CPTAQ acceptera [sa] demande . L’ouverture de la boutique est donc prévue pour le 29 avril.

Interpellée par Radio-Canada, la CPTAQ affirme ne pas être en mesure de divulguer davantage d’informations à ce sujet, puisque l’enquête est toujours en cours.