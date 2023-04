L’islamophobie est bien ancrée au Canada, selon le rapport d’un comité sénatorial

L'islamophobie et la violence à l'encontre des musulmans sont répandues et profondément ancrées dans la société canadienne, selon les premières conclusions d'un comité sénatorial chargé d'étudier cette question.

Les femmes musulmanes qui portent le hidjab – les femmes musulmanes noires en particulier – sont les plus vulnérables et il est difficile de faire face à l'islamophobie dans plusieurs sphères publiques, a constaté le Comité sénatorial permanent des droits de la personne.

Le Canada a un problème , a déclaré la présidente de ce comité, la sénatrice Salma Ataullahjan, lors d'un entretien téléphonique avec La Presse canadienne.

Nous entendons parler de traumatismes intergénérationnels parce que de jeunes enfants en sont témoins. Les musulmans s'expriment parce qu'il y a beaucoup d'attaques et qu'elles sont très violentes , a-t-elle ajouté.

Le problème est plus grave que ne le suggèrent les statistiques actuelles, selon Mme Ataullahjan.

La présidente du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, la sénatrice Salma Ataullahjan Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

De nombreux musulmans du Canada vivent dans la crainte constante d'être pris pour cible, en particulier s'ils ont subi une attaque islamophobe, s'ils en ont été témoins ou s'ils ont perdu un être cher à cause de la violence, a constaté le Comité.

Certaines de ces femmes avaient peur de sortir de chez elles et il leur était difficile d'emmener leurs enfants à l'école. Beaucoup se sont fait cracher dessus, a déclaré la sénatrice. Les musulmans doivent constamment regarder derrière eux.

Le mois dernier, des chiffres publiés par Statistique Canada indiquaient que les crimes haineux contre les musulmans signalés à la police avaient augmenté de 71 % entre 2020 et 2021. Le taux de ces crimes s'établissait à huit incidents pour 100 000 membres de la population musulmane, d'après les chiffres du recensement.

Rapport en rédaction

Les travaux du Comité sénatorial ont débuté en juin 2021, peu de temps après que quatre membres d'une famille musulmane sont morts écrasés par une camionnette alors qu'ils se promenaient le soir à London, en Ontario. Un homme est accusé d'avoir commis un meurtre à caractère terroriste.

Les sénateurs, les analystes, les traducteurs et d'autres membres du personnel du Comité se sont rendus à Vancouver, à Edmonton, au Québec et dans la région du Grand Toronto pour s'entretenir avec des Canadiens qui fréquentent des mosquées, des musulmans victimes d'attentats, des enseignants, des médecins et des responsables de la sécurité, notamment.

Les conclusions de ces entretiens sont maintenant réunies dans un rapport que le Comité a commencé à rédiger cette semaine, a indiqué Mme Ataullahjan.

La version finale du rapport, dont la publication est prévue en juillet, devrait inclure des recommandations sur les mesures à prendre pour lutter contre l'islamophobie et sur la manière dont le gouvernement peut mieux soutenir les victimes d'attentats.

Parmi les conclusions du Comité figure une observation selon laquelle les attaques contre les musulmans semblent souvent se produire dans la rue et semblent être plus violentes que celles commises contre d'autres groupes religieux, a déclaré Mme Ataullahjan.

Les analystes et les experts interrogés par le Comité sénatorial ont déclaré que la montée des groupes haineux d'extrême droite et des groupes antimusulmans figure parmi les facteurs à l'origine des attaques contre les musulmans, a indiqué la sénatrice.

Le Comité s'est penchée sur les cas de femmes musulmanes noires d'Edmonton qui ont été violemment agressées ces dernières années.

Certaines d'entre elles étaient assises devant nous et tout le monde avait les larmes aux yeux parce qu'il n'est pas facile de raconter son histoire, surtout quand on a été blessé , a relaté Mme Ataullahjan.

La fusillade de 2017 dans une mosquée du Québec, lors de laquelle un tireur a tué six fidèles et en a blessé plusieurs autres, est un autre exemple d'islamophobie violente, a-t-elle déclaré.

Des gens manifestent à la mémoire des victimes de la tuerie de la grande mosquée de Québec survenue en janvier 2017. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Le rapport du Comité sénatorial abordera également les violences récentes contre les musulmans, notamment une agression présumée à l'extérieur d'une mosquée de Markham, en Ontario, où des témoins ont déclaré à la police qu'un homme avait déchiré un exemplaire du Coran, crié des insultes raciales et tenté d'emboutir les fidèles avec une voiture.

Le Comité détaillera également les agressions quotidiennes contre les musulmans canadiens, y compris les témoignages de jeunes filles qui portent le hidjab à l'école et qui ne se sentent pas à l'aise de signaler les cas d'islamophobie à la police, a déclaré Mme Ataullahjan.

Rapport attendu

Le Conseil national des musulmans canadiens a déclaré que les premières conclusions correspondent à ce qu'il observe et tente de faire connaître aux responsables gouvernementaux depuis des années.

Nous sommes heureux que cela soit fait, a déclaré le porte-parole Steven Zhou. C'est un sujet sur lequel tout le monde doit se pencher. C'est un problème qui s'aggrave.

Le Conseil reçoit chaque jour des appels de musulmans de tout le Canada qui signalent des cas d'islamophobie, a indiqué M. Zhou, ce qui souligne la nécessité d'agir.

Les gens n'aiment pas signaler ce genre de choses, a-t-il affirmé. Il leur en faut beaucoup pour aller devant les tribunaux ou pour parler à la police, qui ne comprend peut-être pas exactement ce qu'ils ont vécu.

M. Zhou a déclaré qu'il s'attend à ce que le Comité sénatorial fasse des recommandations similaires à celles que le Conseil a déjà formulées, notamment des modifications de la loi sur les crimes haineux, l'élaboration de politiques destinées à empêcher les groupes haineux de se rassembler près des lieux de culte et une loi pour lutter contre la haine en ligne.

Le Conseil national des musulmans canadiens espère également que le rapport aidera les Canadiens à se familiariser avec la communauté musulmane.