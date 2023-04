Des propos sur Catherine Fournier tenus dans une radio de Rimouski dénoncés

Des propos tenus par une animatrice sur les ondes de la radio privée CFYX de Rimouski mercredi matin au sujet de l'agression sexuelle vécue par la mairesse de Longueuil Catherine Fournier et commise par l'ex-député Harold LeBel sont dénoncés par le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis.

L’animatrice a remis en question des actions posées par Catherine Fournier le soir de son agression en 2017 à Rimouski.

Elle s'est entre autres demandé, en ondes, pourquoi la jeune femme avait pris une douche chez Harold LeBel à ce moment-là. En partant, prendre ta douche avant de te coucher... Si ça ne te tente pas, tu t'organises pour ne pas sentir bon , a alors dit l'animatrice.

Ces propos surviennent au lendemain de la levée de l'ordonnance de non-publication protégeant l'identité de Mme Fournier dans le cadre du processus judiciaire intenté contre Harold LeBel.

Des auditrices ont aussi contacté la station de radio dans le cadre d'une tribune téléphonique. Elles ont dit en ondes ce qu’elles pensaient de Catherine Fournier et de l’ensemble du procès.

Chroniqueur à CFYX depuis deux ans, le préfet de la MRC de La Mitis et maire de Price, Bruno Paradis, devait prendre la parole après ces propos.

Au lieu de converser sur le sujet de sa chronique, il a plutôt réagi aux allégations dites en ondes par l’animatrice et les auditrices, affirmant que ce qu'il avait entendu lui levait le cœur .

Le préfet estime que ces propos sont immoraux [et] contre-productifs dans ce qu'on a à faire comme changement de société .

Quand ça touche des personnes qui ont une grande notoriété, les gens, souvent, ne prennent pas le côté de la victime. Au contraire, ils vont trouver des raisons qui viennent pratiquement justifier l’agression , ajoute-t-il.

« Pour moi, c’est inconcevable! » — Une citation de Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis

Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC), qui accompagne entre autres des victimes d'agressions sexuelles, a aussi réagi aux propos tenus sur les ondes de CFYX.

La coordonnatrice aux communications et relations publiques du CAVAC , Marie-Christine Villeneuve, qualifie les propos de malheureux .

Elle est d’avis qu'il s'agit d'un discours d’une autre époque et que ces propos suggèrent que la personne victime est responsable de l'événement.

« L'unique responsable d'une agression sexuelle, c'est l'agresseur. » — Une citation de Marie-Christine Villeneuve, coordonnatrice aux communications et relations publiques du CAVAC

Peu importe l'habillement de la personne victime, peu importe si elle se rend chez lui de son plein gré, peu importe les attentes que l'agresseur puisse se faire en lien avec la présence de la personne victime chez elle, elle n'est pas responsable de cette agression-là et elle n'est pas non plus maître de ses réactions, ajoute Mme Villeneuve

À la rédaction de ces lignes, ni la direction de CFYX ni le Groupe Simard, propriétaire de la station, n'avaient donné suite à nos demandes d'entrevues.