Au Québec et dans le reste du Canada, les inondations sont un phénomène récurrent. De fait, elles constituent le danger naturel le plus commun au pays. Les coûts engendrés par les inondations ont quadruplé au pays dans les 40 dernières années, d’après le Bureau d’assurance du Canada.

Elles menacent aussi beaucoup de monde : selon les données du consortium Ouranos sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, la majorité de la population québécoise habite à proximité du réseau hydrographique et environ 80 % des municipalités riveraines sont exposées au risque d’inondations.

Il y a toujours eu des inondations, et il y en aura toujours. La nature est ainsi faite. Sauf qu’à la faveur des bouleversements climatiques, le phénomène est appelé à devenir plus complexe et plus imprévisible. Dans certaines zones du pays, les inondations pourraient augmenter en fréquence et en intensité. Dans d’autres, en contrepartie, où il y aura peut-être moins de neige pendant l’hiver, le débit des rivières sera peut-être plus faible au printemps.

Mais ce que nous enseigne la science du climat, c’est que les événements hydrologiques extrêmes seront plus nombreux dans l’avenir et pourraient contribuer à modifier le régime des précipitations.

On ne pourra plus se fier uniquement sur la prévisible saisonnalité des crues.

Les inondations qui ont frappé le Québec en 2017 et en 2019 ont provoqué un véritable électrochoc. En 2017, la crue des eaux a frappé 293 municipalités dans 15 régions, forçant l’évacuation de plus de 4000 personnes.

La situation a été encore pire en 2019, où plus de 10 000 personnes dans 240 municipalités ont dû évacuer leur maison.

Comme c’est souvent le cas à la suite de crises, les deux catastrophes ont mis en lumière toutes les failles du système québécois de gestion des inondations.

A-t-on profité de ces deux événements traumatisants pour améliorer notre façon de gérer les crues?

Il y a eu de l’action, me dit Pascale Biron, professeure au Département de géographie, d’aménagement et d’environnement de l’Université Concordia. Ça a commencé sous les libéraux après la crue de 2017, et la CAQ a accéléré la cadence à son arrivée au pouvoir en 2018.

Pascale Biron, professeure au Département de géographie, d’aménagement et d’environnement de l’Université Concordia. Photo : Lisa Graves

Mme Biron a fait partie du comité scientifique qui a conseillé le gouvernement du Québec dans l’élaboration d’un plan en aménagement du territoire relatif aux inondations, qui a été mis sur pied après les inondations de 2017.

Mais elle est d’avis que le travail est loin d’être terminé.

Une bonne note pour la cartographie des zones inondables

Le premier grand chantier auquel ont dû s’attaquer les autorités est celui de la cartographie. Les grandes crues de 2017 ont mis en lumière le fait qu’il n’y avait tout simplement pas de cartographie harmonisée des zones inondables dans la province.

Sur le seul territoire du Grand Montréal, 40 % des citoyens sondés par les autorités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM – 82 municipalités) après le désastre de 2017 disaient qu’ils ignoraient que leur propriété était dans une zone à risque d’inondation.

Il y avait de petits tronçons par-ci par-là qui étaient plus ou moins cartographiés, mais absolument rien de généralisé, explique Pascale Biron. Des milliers de citoyens n’avaient aucune idée qu’ils vivaient sur des territoires vulnérables aux inondations.

Elle est d’avis que, depuis les deux récentes grandes inondations, de bons pas ont été faits sur deux enjeux de taille : mieux cartographier les zones inondables, d’une part, et offrir une évaluation plus réelle des risques d’inondation, d’autre part.

Pour ce qui est des cartes, Québec a mis en place le programme INFO-Crue dès 2018, qui vise à cartographier de façon précise et harmonisée toutes les zones inondables du territoire. Une tâche colossale qui n’est pas parachevée, mais qui est en cours d’exécution et qui est bien avancée, notamment dans la grande région de Montréal et dans le bassin de la rivière Chaudière, deux zones très vulnérables aux inondations.

La Communauté métropolitaine de Montréal a vraiment joué un rôle de leader dans la cartographie des zones inondables , dit Pascale Biron.

La CMM a mis en place le site Internet cruesgrandmontreal.ca  (Nouvelle fenêtre) , où il est possible de visualiser les projections des niveaux de l’eau pour les 72 prochaines heures en direct sur la carte.

Cette cartographie précise permettra non seulement aux riverains d’être mieux informés sur les risques qui pèsent sur eux, mais aussi aux autorités de mieux aménager le territoire.

Le site cruesgrandmontreal.ca permet de découvrir les zones de submersion comme ici sur l'île Bizard. Photo : CMM/Crues Grand Montréal

Une bonne note pour mieux comprendre les risques

La gestion des inondations n’est évidemment pas qu’une question de cartographie de qualité. Il s’agit de bien faire comprendre aux résidents et aux élus les risques qui les menacent.

C’est un autre effet positif qui découle des crises de 2017 et de 2019 : la façon de définir le risque est plus claire , affirme Pascale Biron.

Depuis de nombreuses années, le risque d’inondation sur un certain territoire est présenté en termes de récurrence : des zones 20 ans ou 100 ans .

En lisant ces définitions, les riverains pouvaient penser qu’une inondation ne pouvait les frapper qu’une fois tous les 100 ans, alors qu’en réalité, la nomenclature veut dire qu’il y a une chance sur 100 d’être inondé tous les ans.

C’est ainsi qu’après les inondations de 2017, de nombreux citoyens ont refusé de déménager, pensant qu’ils étaient à l’abri pour un siècle. Puis certains ont été inondés à nouveau deux ans plus tard, en 2019…

En gestion des inondations, la bonne compréhension du risque est fondamentale, dit Pascale Biron. Présenter les risques uniquement en termes de récurrence ne nous dit rien sur la possibilité d’avoir 5 centimètres d’eau ou 1,5 mètre d’eau autour de sa maison. Ce n’est pas la même chose.

Avec les réformes mises en place par le gouvernement Legault après les crues de 2019, cette définition du risque sera améliorée.

Le nouveau Plan de protection du territoire face aux inondations, qui a été publié en avril 2020, en plein cœur de la pandémie, rend la présentation des niveaux de risque sur les cartes plus claire.

Les futures cartes seront plus justes en indiquant des niveaux de risque élevé, moyen ou faible, et vont intégrer la notion du risque par la profondeur. Ainsi, un citoyen saura si le risque de voir sa demeure engloutie sous deux mètres d’eau est élevé ou quasi inexistant.

C’est une avancée importante pour mieux gérer les inondations , pense Pascale Biron.

Inondations à Saint-André-d’Argenteuil en 2019. Les installations de la marina ont été touchées par la crue. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À peaufiner : l’aménagement et les solutions basées sur la nature

Plus la cartographie des zones inondables va se raffiner, plus il sera difficile pour les différents ordres de gouvernement de justifier des compensations financières aux sinistrés qui se trouvent dans les territoires définis comme à risque.

L’aide financière offerte par les gouvernements après des catastrophes est souvent justifiée par le caractère imprévisible du désastre. Or avec une cartographie des zones à risque de plus en plus précise, de plus en plus de catastrophes seront considérées comme prévisibles .

À ce propos, un rapport d’experts du gouvernement fédéral publié lundi recommande à Ottawa de revoir le programme fédéral d'aide financière en cas de catastrophe, destiné aux provinces. Les experts concluent qu’il faut restreindre les paiements destinés à réparer ou à reconstruire des infrastructures situées dans les zones inondables connues.

Les assureurs privés suivent déjà cette tendance.

Devant cette réalité, il sera de plus en plus difficile pour les municipalités de se développer dans des zones vulnérables. D’où la nécessité pour les différents ordres de gouvernement de mieux aménager le territoire.

Il faudra sacrifier certains quartiers, déplacer les gens et donner à l’eau un espace de liberté pour qu’elle puisse trouver son chemin là où elle n’embêtera personne.

Les villes de Saint-André-d’Argenteuil (Laurentides) et de Coaticook (Estrie) sont des pionnières à cet effet, avec des projets d’espace de liberté qui se développent.

C’est un immense défi pour les municipalités, pour qui ces réaménagements signifient aussi des pertes de revenus, parce qu’elles dépendent des taxes foncières , affirme Pascale Biron.

Le déplacement des riverains n’est évidemment pas la solution ultime.

Comme le souligne le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport le plus récent, il faudra aussi protéger et restaurer les milieux naturels et les milieux humides.

Ceux-ci agissent comme de grandes éponges autour des villes et contribuent grandement à l'adaptation aux effets des inondations.

Les résidents de la région allant de Saint-André-d'Argenteuil à Oka ont été considérablement affectés par la crue printanière de 2019. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À peaufiner : la chaîne de commandement

Les inondations de 2017 et de 2019 ont révélé de profondes failles dans la chaîne de commandement en temps de crise.

Qui décide quoi pour que l’action, pendant et après l’événement, soit cohérente, efficace et bien coordonnée?

Quand elle survient, la crue des eaux interpelle forcément plusieurs acteurs. Que ce soit les différents ministères (Sécurité publique, Affaires municipales, Ressources naturelles ou encore Environnement et Changements climatiques), les différentes mairies ou les organismes de bassin versant, tout le monde a son mot à dire en temps de crise.

Et en période de grandes inondations, quand la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite, les risques d’erreurs sont accentués.

L’absence d’une direction claire est encore plus dommageable après la crise, quand on tente de corriger les erreurs commises pour ne plus les répéter.

Les catastrophes de 2017 et de 2019 ont mis en lumière des lacunes de gouvernance, dit Pascale Biron. On a fait du chemin, mais ça reste encore un peu difficile de savoir exactement quelle est l’entité responsable.

Pascale Biron souhaite que le Québec s’inspire entre autres du Royaume-Uni, qui a mis sur pied une agence environnementale régnant au-dessus des ministères pour gérer les inondations.

C’est une structure qui n’agit pas juste pendant la crise, mais qui travaille surtout en amont pour favoriser un aménagement du territoire coordonné, avec des solutions souvent basées sur la nature, explique Mme Biron. En plus, on sait où aller frapper s’il y a un problème. Il y a une plus grande imputabilité.

Une structure similaire existe aux Pays-Bas, dont l’expertise sur la gestion des inondations est reconnue partout dans le monde. L’idée est simple : comme l’eau ne connaît pas les frontières des municipalités, des bassins versants ou du pouvoir des différents ministères, il vaut mieux gérer ses débordements de façon coordonnée.

La gestion des inondations est un défi titanesque qui appelle des solutions complexes, parfois difficiles sur le plan humain, et souvent coûteuses.

Mais selon de nombreux experts en climat et en économie, dépenser davantage aujourd’hui pour mieux gérer les inondations de demain est un investissement pour un avenir plus serein.