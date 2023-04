Glencore se dit prête à améliorer son offre pour Teck, à certaines conditions

Dans une lettre ouverte aux actionnaires de Teck, le chef de la direction de Glencore, Gary Nagle, dit que toute amélioration ne pourrait être envisagée que s'il obtenait un engagement de la part du conseil d'administration de Teck.

Après le rejet d’une première offre non sollicitée de Glencore, le conseil de Teck a rejeté une offre bonifiée. La plus récente offre prévoyait que les actionnaires de Teck obtiennent une participation de 24 % dans une entreprise formée des activités métallurgiques des deux minières, en plus d'un montant en espèces.

Pour sa part, Teck privilégie toujours le projet de scission présenté en février, qui prévoit la division de ses activités des métaux et du charbon en deux entreprises distinctes, Teck Metals et Elk Valley Resources.

Ce plan sera soumis à un vote des actionnaires, qui doit avoir lieu le 26 avril.

Glencore a prévenu qu'elle ne pourrait pas faire évoluer sa proposition, si le plan de scission de Teck se concrétisait.