La réfection du stade Richard-Desmeules franchit une nouvelle étape

C’est pour faire la conception des plans et devis d'ingénieurs et d'architectes pour de futurs travaux. [...] C'est comme n'importe quels travaux. Avant de se lancer avec marteaux, perceuses et autres outils, il faut avoir des plans pour savoir ce qu'on va faire et c'est ce que cet appel d'offres là va permettre de faire , a indiqué le porte-parole de Saguenay, Dominic Arsenau.

L’appel d’offres a été ouvert sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) mardi.

Les plans et devis auront pour but de réaliser la rénovation de murs de soutènement ou de ses équipements (garde-corps, glissière de sécurité, etc.) , peut-on lire.

Les entreprises ont jusqu'au 5 mai pour déposer une soumission

Un vaste chantier à l’horizon

Rappelons qu’en août 2022, les conseillers de l’arrondissement de Jonquière ont présenté un projet de 3,4 M$ pour la réfection du stade. Les travaux, qui devraient débuter en 2024, auront notamment pour but de réaménager les abris des joueurs, qui sont trop petits.

Un terrain synthétique sera aménagé, les bancs de spectateurs seront remplacés, tandis que les vestiaires et les salles de bain seront agrandis.

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux toilettes sera aussi corrigée. Actuellement, il faut emprunter un escalier pour y accéder.

Le stade Richard-Desmeules peut accueillir environ 2000 spectateurs. Il a été construit en 1954.

Le complexe sportif a déjà subi plusieurs travaux dans les dernières années. En 2013, la surface du terrain a été refaite, tandis que 1200 nouveaux bancs avaient été installés.

Leur disposition n'était toutefois pas conforme au Code du bâtiment. Des inspecteurs avaient remarqué que l’espace qui les séparait était trop restreint. Des travaux avaient ensuite été entamés pour corriger l’erreur.