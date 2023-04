Le privé en santé doit ouvrir ses livres, exige la vérificatrice générale du Québec

Lors de ses remarques préliminaires à l’étude de son projet de loi mammouth sur l’efficacité en santé, le ministre Christian Dubé n’a pas caché que les 1000 articles du projet pouvaient paraître imposants, épeurants .

Or, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a clairement relevé les articles d’intérêt afin que ses équipes puissent avoir les coudées franches pour suivre les dizaines de milliards de dollars dépensés en santé, notamment dans le secteur privé.

J’ai de très grandes préoccupations quant à mon possible accès aux installations des établissements privés, à leurs états financiers ou à tout document que je jugerais nécessaire de vérifier , a-t-elle affirmé lors de sa présentation.

La vérificatrice générale donne l’exemple d’un litige avec trois entreprises ambulancières privées qui, depuis 2020, lui refusent l’accès aux documents en dépit des contrats de 360 millions de dollars accordés par le réseau de la santé.

Le ministre Dubé s’est dit sensible aux propos de la vérificatrice générale et a promis d’intervenir si nécessaire lors du renouvellement des contrats.

Comme l’a précisé la VG lors d’un échange avec le député solidaire Vincent Marissal, c'est un enjeu qui est important pour nous, le fait qu’on interprète notre loi de façon restrictive pour ces entreprises privées-là, qui servent la population de manière très importante .

« Lorsqu’on parle de cliniques ou de salles d'opération, qu’on parle d’ambulances, c’est important que la performance soit au niveau des sommes qui leur sont versées et des ententes qui ont été conclues, et ça, on n’est pas en mesure de le faire sans aller vers un litige. »