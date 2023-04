Plus de diversité dans les productions cinématographiques et télévisuelles en C.-B.

D’après un rapport publié cette semaine par le syndicat des acteurs et interprètes de la Colombie-Britannique (UBCP/ACTRA), il y a une plus grande représentativité des identités marginalisées dans les productions cinématographiques et télévisuelles tournées dans la province.

Selon la directrice générale du syndicat, Karla Laird, ces résultats répondent à un objectif de longue date.

« L'UBCP/ACTRA plaide depuis longtemps en faveur d'une meilleure représentation et d'une plus grande inclusion dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Cependant, il n'y a pas eu beaucoup de recherches et de données disponibles pour soutenir ce travail. » — Une citation de Karla Laird , directrice générale d' UBCP/ACTRA

Pour pallier ce manque de ressource, le syndicat s'est associé à l'institut Geena Davis pour réaliser un rapport intitulé From Real to Reel: Representation and Inclusion in Film and Television Produced in British Columbia (De la réalité à la bobine. Représentation et inclusion dans la production cinématographique et télévisuelle en Colombie-Britannique).

Le groupe a analysé tous les longs métrages, les émissions de télévision et les téléfilms produits en Colombie-Britannique de 2018 à 2021 en fonction de la représentation de six identités : le genre, l'ethnicité, l'appartenance à la communauté LGBTQ2S+, le handicap, le poids et l'âge des personnages.

Cette étude leur a permis de voir quelques progrès réalisés en matière d’équité et de diversité dans l’industrie cinématographique depuis 2018.

Ces avancées sont indispensables, selon l'UBCP/ACTRA, parce que les fictions audiovisuelles influencent la perception qu'ont les spectateurs de la société et permettent une meilleure équité pour les acteurs issus des minorités visibles.

Une meilleure représentation à l'écran peut conduire à une distribution plus juste des opportunités de travail pour les artistes-interprètes et peut aider à briser les barrières systémiques qui les empêchent d'accéder à un travail significatif dans l'industrie du cinéma et de la télévision , souligne la présidente.

Plus de personnages féminins

Depuis 2018, l’écart entre le nombre de rôles masculins et féminins, tous les types de production confondus, s'amenuise.

En 2021, cette tendance s'est même accentuée. Pour la première fois, il y a eu légèrement plus de personnages féminins (50,1 %) que de masculins (49.9 %).

Les femmes sont également plus souvent en tête d'affiche que les hommes.

« La prise de conscience sociale qui a eu lieu avec le mouvement #Moiaussi a incité les producteurs à engager davantage de femmes. » — Une citation de Karla Laird , directrice générale d' UBCP/ACTRA

En revanche, les clichés perdurent. Comparés aux rôles masculins, les personnages féminins sont plus souvent dépeints comme sexy, gentils ou encore dotés de traits positifs.

Moins de 1 % des personnages de téléfilms sont membres de la communauté LGBTQ2S+. (Photo d'archives) Photo : VQFF

D'autres changements

Des progrès sont également notables concernant les rôles racisés et issus de la communauté LGBTQ2S+.

Si les personnages blancs représentent plus des deux tiers de tous les protagonistes, cette proportion a diminué, de 2018 à 2021, passant de 69.5 % à 58.6 %.

Depuis 5 ans, les productions cinématographiques et télévisuelles de la province intègrent également dans leurs scenarii plus de personnalités issues de la communauté LGBTQ2S+, même si elles représentent moins de 5 % des rôles.

Le rapport note en outre que la majorité des personnages LGBTQ2S+ sont d'origine sud-américaine, les protagonistes originaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont souvent de forte corpulence et encore plus 70 % des héros sont blancs.

Karla Laird souligne également l'importance de la diversité en arrière-scène. Il faut bien comprendre que la représentation ne concerne pas seulement la diversité devant la caméra, mais aussi derrière. Nous avons besoin de scénaristes, de réalisateurs et de producteurs issus des minorités visibles pour garantir que les histoires que nous racontons soient authentiques et inclusives , précise-t-elle.

Selon elle, l'industrie britanno-colombienne du cinéma et de la télévision doit encore faire des efforts pour être plus représentative de la société.

L'UBCP/ACTRA compte communiquer prochainement avec les producteurs, les scénaristes, les directeurs de casting et d'autres professionnels de l'industrie pour discuter des conclusions et des recommandations de ce rapport.