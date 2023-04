Simuler une fusillade au collège pour préparer les étudiants et les premiers répondants

Une simulation de fusillade à grande échelle a eu lieu mercredi au Collège Boréal de Sudbury. À cette occasion, les services d’urgence de la Ville du Grand Sudbury se sont mobilisés afin de permettre aux étudiants en soins paramédicaux et en services policiers de pratiquer leurs compétences en situation de crise.

L'exercice, qui a duré plusieurs heures, a réuni des cohortes étudiantes en soins paramédicaux et en techniques des services policiers du Collège Boréal.

À cette occasion, ils ont été divisés en équipes et ils devaient répondre à la situation comme ils le feraient dans la réalité.

Les étudiants du programme de soins paramédicaux ont l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Photo : Radio-Canada / Sihem Gadi

L'événement a mobilisé pas moins d’une soixantaine de personnes. Les services d’urgence de la Ville du Grand Sudbury étaient présents.

Au côté des élèves, il y avait des policiers, des ambulanciers, le groupe tactique d’intervention et l'unité de paramédicale d'urgence tactique.

Le réalisme pour favoriser l'apprentissage

Pour Shawn-Éric Poulin, responsable des équipes paramédicales de la Ville du Grand Sudbury, et enseignant au programme de soins paramédicaux du Collège Boréal, l'exercice était une occasion précieuse pour les étudiants de mettre en pratique et bonifier leur expérience d’apprentissage.

« Nous voulons nous assurer que nos étudiants soient prêts à faire face à une situation d'urgence de manière professionnelle et efficace. » — Une citation de Shawn-Éric Poulin, responsable des équipes paramédicales de la Ville du Grand Sudbury.

Un des objectifs selon lui, c'est de donner la chance aux élèves en soins paramédicaux de faire du triage sur des patients pour pouvoir déterminer les cas prioritaires.

La simulation se veut le plus réaliste possible. Photo : Radio-Canada / Sihem Gadi

Les étudiants qui ont participé à l'exercice ont également été très positifs quant à leur expérience. C'était très intense, mais nous avons appris tellement de choses a déclaré Alexis Dennis, étudiante en soins paramédicaux.

Alexis Dennis, étudiante en soins paramédicaux au collège Boréal de Sudbury, croit que l'expérience sera fort utile. Photo : Radio-Canada / Sihem Gadi

Malgré le stress c'était une excellente occasion de mettre en pratique ce que nous avons appris en classe et de travailler en équipe avec d'autres étudiants , explique-t-elle.

Jason Gagné, sergent responsable de l'unité tactique, dit qu'il est crucial que les étudiants en soins paramédicaux et en services policiers soient formés pour faire face à ces situations de manière efficace et professionnelle dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Jason Gagné est policier dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Sihem Gadi

Les situations de crise comme les fusillades dans les collèges sont malheureusement de plus en plus fréquentes de nos jours , remarque M. Gagné.

Ce n'est pas le premier exercice de simulation que le Collège Boréal organise.

La première édition a eu lieu en 2012. Depuis, l'expérience est habituellement répétée tous les deux ans pour permettre aux nouvelles cohortes d’y participer au moins une fois.