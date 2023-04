La campagne communautaire de nettoyage du parc Meewasin est lancée

Les activités de nettoyage ont débuté le 21 avril afin de souligner le Jour de la Terre. Elles se poursuivront jusqu'au 30 mai 2023.

La campagne encourage les organisations, les groupes et les particuliers à s'inscrire et à recevoir du matériel et des ressources pour ramasser les déchets. Photo : Meewasin Valley Authority

Meewasin Valley Authority demande aussi aux résidents de nettoyer les espaces naturels de la région de Saskatoon en toute sécurité.

Sans ce nettoyage, les déchets pourraient se retrouver dans des zones naturelles telles que des habitats menacés ou sensibles, des zones humides et des rivières , indique l’organisme dans un communiqué de presse.

Selon la gestionnaire en marketing et au développement de fonds de Meewasin Valley Authority, Amy Wally, l'objectif de ce projet est de sensibiliser la population à la protection de l'environnement.

Amy Wall encourage les habitants de Saskatoon à participer à cette campagne de nettoyage. Photo : Meewasin Valley Authority

Elle précise que bien que nous concentrions notre campagne de nettoyage sur la vallée de la rivière, tout espace vert est merveilleux à nettoyer et c'est utile pour notre écosystème et le corridor écologique qui traverse notre centre urbain .

« L'élimination des déchets dans l'environnement est bénéfique pour les plantes et les animaux qui y vivent. En aidant à nettoyer les déchets, on évite qu'ils ne se répandent et ne pénètrent dans les espaces naturels. » — Une citation de Amy Wall, gestionnaire marketing et développement de fonds de Meewasin Valley Authority

Des milliers de personnes ont participé au cours des quatre dernières décennies à la campagne visant à éliminer les déchets de les espaces naturels, précise Amy Wally.

D'après l'organisme, il est important de garantir un corridor fluvial sain et dynamique qui contribue au bien-être de tous .

Les parcs, les rues et les berges de la vallée Meewasin ont profité à plus de 1,89 million de personnes en une seule année. Nous avons besoin de votre aide pour garder ces espaces communautaires bien-aimés propres et agréables pour tous , souligne l'organisme dans son communiqué.

Selon le site Internet de l’organisme Meewasin Valley Authority, la vallée de Meewasin reçoit jusqu'à 2,32 millions de visites par an Photo : Radio-Canada

Plus de 2700 participants ont pris part à la campagne de 2022. Ils ont ainsi pu débarrasser les espaces naturels de 11 080 kg de déchets et de produits recyclables, affirmeMeewasin Valley Authority.

Selon le site Internet de l’organisme, la vallée de Meewasin s'étend sur 67 kilomètres carrés et plus de 105 km de sentiers aménagés, qui ont reçu jusqu'à 2,32 millions de visites par an.

La région comprend également des sites qui aident les gens à se rapprocher de la nature par le biais d'expériences telles que l'aire de conservation de Beaver Creek, le Meewasin Northeast Swale, les Saskatoon Natural Grasslands, entre autres.