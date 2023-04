Le nombre de cas d’animaux maltraités au Nouveau-Brunswick a augmenté de 20 %

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, déplore une dégradation en ce qui a trait aux mauvais traitements infligés aux animaux au Nouveau-Brunswick.

« Nous avons constaté une augmentation significative du nombre de cas et de la complexité des cas. » — Une citation de Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

Selon le ministre, 2000 cas ont été signalés en 2021, et dans les deux dernières années, l’augmentation a été de 20 %.

C'est la question de l'heure, nous savons qu'il y a eu des événements concernant la cruauté envers les animaux et nous prenons cela au sérieux , assure le ministre Allain.

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, dit que la protection des animaux est une de ses priorités. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le gouvernement va d’ailleurs augmenter le budget de la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick de 500 000 $. Fredericton a déjà accordé 343 000 $ à l’organisme en novembre dernier.

La nécessité de modifier la législation

C’est le député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, qui a soulevé la question à l’Assemblée législative, dans le cadre des travaux du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires.

Il y a eu la mort de 14 chevaux dans la région de Stanley, c'était déchirant. En fait quand j'ai lu l'article, il semble que le bétail à des fins agricoles, soit suivi, mais pas le bétail utilisé à des fins récréatives. À la lumière de cette tragédie, et dans l'intérêt de prévenir des situations similaires à l'avenir, la province envisagera-t-elle de modifier sa législation pour rendre obligatoire la délivrance de permis aux chevaux? , a demandé Jacques LeBlanc.

Le député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, estime que la Loi sur la Société sur la protection des animaux devrait être mise à jour. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre Daniel Allain reconnaît que la Loi sur la Société protectrice des animaux doit être changée. Toutefois, cela ne se fera pas tout de suite.

Nous devons faire un examen, à ce stade, nous n'en sommes pas encore là, à cause des ressources dont nous disposons. C'est une de nos priorités, c'est quelque chose que nous devons faire, je pense que cela n'a pas été fait depuis 2010 , dit-il.

Plus de ressources pour la SPCA

Les fonds alloués à la SPCA permettront à l’organisme, qui dispose d’un tout nouveau conseil d’administration et d’un nouveau directeur général, de mieux réagir aux cas de mauvais traitements administrés à des animaux.

Plus tôt cette semaine, la SPCA a ouvert une enquête après avoir découvert 14 chevaux morts, à Stanley, au nord de Fredericton. Photo : Getty Images / Cassia Bars

Nous cherchons à augmenter le nombre d'agents de protection des animaux pour remplir leur mandat d'application de la loi, qui est un élément clé de la protection des animaux , précise le ministre Allain.

La SPCA dispose actuellement de 16 agents à temps plein. Le ministre n’a pas précisé combien d’agents supplémentaires seront embauchés grâce aux nouveaux fonds de la province. Daniel Allain dit qu’il donnera plus de détails la semaine prochaine, à Woodstock, lors de l’annonce d’une nouvelle entente entre la province et la SPCA.

Le protocole d'entente que nous signerons la semaine prochaine renforcera définitivement la surveillance, cela fait partie de nos tâches et de nos devoirs , dit le ministre.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, estime que le gouvernement n'en fait pas assez pour protéger les animaux. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Mais selon la députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, le gouvernement est loin d’en faire assez pour assurer la protection des animaux. C'est la responsabilité du ministre et du ministère de s'assurer que la loi est respectée, d'assurer la protection des animaux dans cette province, et il y a eu des lacunes, et il semble qu'il n'y ait pas eu suffisamment de ressources , déplore-t-elle.

La députée verte souhaiterait que les agents chargés de l’application de la loi soient des employés du gouvernement, plutôt que de la SPCA. Mais cette option n’est pas considérée par le ministre Allain, qui préfère plutôt développer les relations avec la SPCA.