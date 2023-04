PCU réclamée à tort : « C’est quoi la prochaine étape, un huissier? »

« Qu’est-ce que je fais avec ça? » lance Pierre Tanguay-Poliquin en montrant une pile de papiers sur sa table de salon. Malgré son calme apparent, on sent une pointe de frustration.

Tous les deux mois, depuis un an, Pierre Tanguay-Poliquin reçoit un avis de recouvrement du gouvernement lui demandant de rembourser la Prestation canadienne d’urgence (PCU) perçue en trop durant la pandémie.

Sauf que l’avis en question est erroné.

M. Tanguay-Poliquin n’a jamais reçu de PCU du gouvernement. En fait, il n’a jamais encaissé son chèque. Il l’a même retourné par la poste, ce que le gouvernement lui confirme depuis deux ans.

Mais les lettres de recouvrement continuent d’arriver chez lui, à intervalles réguliers.

« Je commençais à stresser, à m’inquiéter, à me faire du sang de cochon. J’aime ça quand mes comptes sont à jour, et là, il y a clairement une erreur. » — Une citation de Pierre Tanguay-Poliquin

Pourtant, M. Tanguay-Poliquin pensait avoir agi en bon citoyen. Au début de la pandémie, il a reçu à la fois un chèque d’assurance-emploi et un chèque de PCU pour un arrêt de travail qui n’a duré que deux semaines.

Je me suis dit : la PCU , je l’ai reçue en trop, c’est une erreur, raconte-t-il. Je vais juste leur remettre le chèque.

Affaire réglée? Pas tout à fait.

Pour Pierre Tanguay-Poliquin, c’était le début d’une aventure de deux ans dans des dédales bureaucratiques où l’Agence du revenu (ARC) et Service Canada se renvoient la balle, sans régler son problème.

Chaque fois qu’il contacte l’ ARC , on lui demande d’être patient.

« C’est toujours la même réponse : "Attendez, ça va se régler". Attendez quoi? Je n’ai pas envie que les mesures disciplinaires augmentent. C’est un peu frustrant. » — Une citation de Pierre Tanguay-Poliquin

Pierre Tanguay-Poliquin n’est pas le seul à vivre une situation semblable. De nombreuses personnes ont contacté Radio-Canada pour raconter des histoires similaires : le gouvernement leur réclame à tort des montants de PCU qu’ils ont déjà remboursés ou qu’ils n’ont jamais reçus.

Tombé dans les craques du système

Maude et Corine Roy sont jumelles. Les deux jeunes femmes ont reçu la PCU par erreur en 2020. Elles ont encaissé leur chèque. L’été dernier, elles ont remboursé le gouvernement par l’entremise de leur institution bancaire.

Le mois suivant, elles ont quand même reçu une demande de recouvrement par la poste.

Les filles étaient stressées! raconte leur mère, Priscilla Lapointe. Elles avaient peur de devoir payer en double. C’est gros, le gouvernement. D’un coup qu’il a perdu notre argent?

L’incertitude et l’angoisse ont duré neuf mois. J’essayais de les rassurer. On a la preuve que les paiements ont été faits , relate Mme Lapointe.

Malgré tout, les avis de recouvrement ne cessent pas. Pour éclaircir la situation, Maude Roy entame alors une partie de ping-pong gouvernemental.

Chaque personne à qui elle parlait lui donnait le numéro de téléphone de la personne avec qui elle venait de parler juste avant. Bref, ça tourne en rond! explique Priscilla Lapointe.

Après cinq jours de démarches à parler avec cinq personnes différentes, le mystère est élucidé. Le remboursement de PCU a été effectué au mauvais ministère. La situation, promet le gouvernement, est sur le point d’être réglée.

« On est tombés dans les craques du système. Un agent du gouvernement nous a dit : "Vous n’êtes pas les seuls, il y en a beaucoup. On a même dû créer une procédure spéciale à l’interne pour gérer des cas comme ça". » — Une citation de Priscilla Lapointe

On ne savait pas. L’institution bancaire non plus ne savait pas. Imaginez quelqu'un qui n’est pas trop débrouillard, on peut s’y perdre facilement , exprime Mme Lapointe.

« Quand le gouvernement dit que 680 000 personnes n’ont pas remboursé leur PCU , j'aimerais savoir combien sont dans la même situation que nous », se demande-t-elle.

C’est quoi, ces deux systèmes qui ne se parlent pas?

Le gouvernement fédéral se défend de rendre la vie compliquée aux Canadiens qui ont déjà remboursé leur PCU . L’ ARC assure travailler avec diligence et empathie afin de régler ces situations au cas par cas.

Ottawa rappelle que la PCU a été versée par deux ministères : au début, c’est l’ ARC qui émettait les chèques. La responsabilité a ensuite été transférée à Service Canada, qui est aussi responsable de l’assurance-emploi.

Une distinction peu connue du grand public et qui entraîne de la confusion. Or, le gouvernement estime qu’il en va de la responsabilité des contribuables de faire la différence.

« Les particuliers doivent donc toujours s’assurer d’envoyer leurs remboursements au ministère qui a émis la prestation. » — Une citation de Sylvie Branch, agente de relations médias à l'ARC

L’identité du ministère émetteur, ajoute l’ ARC , devrait être indiquée sur l’avis de recouvrement.

Le bureau de circonscription du député conservateur de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, a reçu des centaines d’appels de gens qui ont remboursé leur PCU, mais qui reçoivent toujours des avis de recouvrement du gouvernement. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

La main gauche ne semble pas parler à la main droite

Ils mettent la faute sur les citoyens, c'est inacceptable! s’insurge le député conservateur Luc Berthold.

Son bureau de circonscription dans Mégantic-L’Érable a reçu des centaines d’appels de gens qui ont remboursé leur PCU mais qui reçoivent toujours des avis de recouvrement du gouvernement. C’est énorme pour le même dossier , assure-t-il.

« Les gens se disent : "Heille! J’ai envoyé 2000 $ au gouvernement, mais on me réclame encore de l'argent?" Les gens sont inquiets! » — Une citation de Luc Berthold, député conservateur de Mégantic-L'Érable

Le gouvernement, selon lui, semble dépassé par la situation et est incapable de suivre le rythme des réclamations. Et ça va s’empirer avec la grève , croit-il.

C’est clairement le chaos au sein du gouvernement , lance pour sa part la députée néo-démocrate Nikki Ashton.

« Des gens vulnérables ont fait des sacrifices pour être en mesure de repayer ce 2000 $, et le gouvernement continue de les harceler. » — Une citation de Nikki Ashton, députée néo-démocrate de Churchill–Keewatinook Aski

La situation est également dénoncée par un des chiens de garde du gouvernement. C’est quoi ces deux systèmes informatiques qui ne se parlent pas? s’insurge l’ombudsman des contribuables, François Boileau. Ce genre de situation là ne devrait pas arriver.

« C’est un exemple classique de la main gauche qui ne semble pas parler à la main droite. » — Une citation de François Boileau, ombudsman des contribuables

Pour bien des gens, 2000 $, c’est beaucoup d’argent, poursuit François Boileau. Ça crée un stress énorme pour les gens, pour mettre de la nourriture sur la table, payer son loyer ou faire avancer un paiement pour une nouvelle maison.

L’ombudsman des contribuables invite les gens qui se sentent dépassés ou floués à contacter son bureau pour voir ce qu’on peut faire pour les aider .

Un recours auquel songe notamment Pierre Tanguay-Poliquin.

Le pigeon voyageur ne s’est pas rendu?

Pendant que Pierre Tanguay-Poliquin attend encore que le gouvernement règle son dossier, les mesures prises à son égard, comme il le craignait, ont monté d’un cran.

Il dit avoir reçu un appel d’une agence de recouvrement qui l’intime de payer ce qu’il doit au gouvernement d’ici six mois, sous peine de conséquences.

« Qu'est-ce qui va arriver dans six mois, quand le dossier ne sera pas réglé? Quelles seront les conséquences? Est-ce que j'aurai un huissier à ma porte? Je veux que ça arrête. » — Une citation de Pierre Tanguay-Poliquin

Par courriel, l’ ARC indique qu’elle possède son propre système électronique de gestion du recouvrement et ne sous-traite aucune charge liée à cet important travail .

Il nous a été impossible de réconcilier ces deux versions des faits.

L’ ARC invite également les personnes dans la même situation que M. Tanguay-Poliquin à communiquer avec l’Agence sans délai au 1 800 959-8221 afin de corriger cette situation .

C’est ce que fait Pierre Tanguay-Poliquin depuis deux ans. Il a l’impression d’être dans la maison des fous des Douze travaux d’Astérix.

C’est un chèque que j’ai renvoyé par la poste il y a trois ans. Trois ans! Qu’est-ce qui se passe au gouvernement? Le pigeon voyageur ne s’est pas rendu?

Avec la collaboration de Marie-Chabot Johnson