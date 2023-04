Martine Richard quitte ses fonctions de commissaire fédérale aux conflits d’intérêts

Martine Richard, belle-soeur du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, avait été nommée en mars commissaire fédérale aux conflits d'intérêts et à l'éthique par intérim, pour un mandat de six mois. Elle a renoncé à ces nouvelles fonctions mercredi.

Sa nomination avait été dénoncée avec véhémence par l'opposition, qui soulignait l’apparence de conflit d’intérêts en raison de la nature de ses fonctions et de la proximité entre Mme Richard et son beau-frère, membre du Cabinet du premier ministre Justin Trudeau.

Mme Richard, une avocate, est au service du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada depuis 2013.

Dans une déclaration officielle, la directrice des communications, de la sensibilisation et de la planification, Melanie Rushworth, a annoncé mercredi : Au nom du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, je vous informe qu’à compter d’aujourd’hui, le 19 avril 2023, Martine Richard a avisé le Bureau du Conseil privé (BCP) qu’elle n’exercera plus ses fonctions de commissaire par intérim.

Le communiqué précisait par ailleurs que Mme Richard continuera d’occuper ses fonctions d’avocate générale principale et qu'elle ne répondra à aucune question sur la décision qu'elle a prise.

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, est le beau-frère de Martine Richard. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le processus de nomination du prochain commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a quant à lui été lancé le 28 mars dernier par le Bureau du Conseil privé.

À l’heure actuelle, poursuit Mme Rushworth, il y a des décisions auxquelles le Commissariat ne peut pas donner suite en raison des fonctions que seul un individu occupant le poste de commissaire peut assumer, comme le prévoient la Loi sur les conflits d’intérêts et le Code régissant les conflits d’intérêts des députés.

Dans l’intervalle, ajoute-t-elle, le Commissariat continuera de conseiller les administrées et administrés pour les aider à comprendre leurs obligations et à demeurer conformes aux deux régimes que le Commissariat applique.

La nomination de Mme Richard à ce poste intérimaire avait fait grand bruit sur les bancs de l'opposition à la Chambre des communes, surtout après que le premier ministre Justin Trudeau eut défendu la nomination de la belle-sœur d'un de ses ministres comme commissaire intérimaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.

Le premier ministre Trudeau avait alors souligné que Mme Richard travaillait pour le Commissariat depuis de longues années et que son arrivée à cet emploi remontait aux années où le gouvernement conservateur de Stephen Harper était au pouvoir.

La commissaire intérimaire œuvre au sein des plus hauts niveaux à l'intérieur du Bureau du commissaire à l'éthique depuis plus de 10 ans. [...] Elle a fait un excellent travail sous l'ancien commissaire [Mario] Dion et elle l'a d'ailleurs remplacé une couple de fois quand il était en congé de maladie et qu'il faisait face à des problèmes de santé , avait fait valoir Justin Trudeau.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, avait quant à lui assuré qu'il s'était récusé lorsque le premier ministre avait abordé la question lors de réunions du Cabinet.

Mais les perceptions étant ce qu'elles sont en politique, cette nomination devenait visiblement de plus en plus difficile à porter pour Martine Richard, qui n'a pas révélé publiquement les raisons de sa démission de ce poste intérimaire.

Mme Richard était devenue commissaire par intérim le 27 mars dernier en vertu d'un article de la Loi sur le Parlement du Canada, qui permet au gouvernement de confier l'intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois .

Malgré toutes les précautions du gouvernement Trudeau, la décision ne passait pas dans les rangs de l'opposition.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, voyait dans le choix de la belle-sœur de M. LeBlanc comme chien de garde de l'éthique une façon, pour les libéraux, de s'assurer de pouvoir discuter de chaque cas autour de la table du souper sans s'inquiéter.

Pour les conservateurs, la nomination de membres de la famille libérale et d'amis comme officiers indépendants pose problème au gouvernement.

Les conservateurs, tout comme les bloquistes, estiment également que la nomination de l'ex-gouverneur général David Johnston au poste de rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère constitue un autre exemple préoccupant de proximité avec le gouvernement.