Grève des fonctionnaires fédéraux : les répercussions à Québec

Les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada sont en grève générale illimitée depuis minuit et des contrecoups sont à prévoir dans la région.

Des 250 piquets de grève au pays, une douzaine se trouvent dans la région de Québec.

Je pense à l’Établissement de Donnacona, la base militaire de Valcartier, Service Canada, Pêches et Océans Canada, la Garde côtière , énumère Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

Le port et l'aéroport touchés ?

Yvon Barrière mentionne que les moyens de pression à l’échelle canadienne pourraient avoir des répercussions sur l’aspect transport des ports, des trains et même des aéroports seront touchés .

Le port et l'aéroport de Québec pourraient être des lieux de mobilisation, selon le vice-président régional de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour le Québec.

Si le syndicat dit avoir consenti à la demande du Conseil du trésor d’offrir des services essentiels aux familles à faible revenu pour leur octroyer toutes les prestations possibles , il souligne que les conséquences de cette grève se feront ressentir pour les citoyens.

Ça va avoir une incidence sur les demandes de passeports, l'immigration, une interruption au niveau de l'impôt, l’assurance-emploi, il va y avoir un ralentissement au niveau du service à la clientèle téléphonique, une interruption du commerce.

Yvon Barrière est le vice-président exécutif régional de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour le Québec. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Quant aux demandeurs de passeports, le représentant syndical soutient que si la grève se poursuivait, il serait possible qu'il y ait des retards allant de quelques jours à quelques semaines.

Il y a un minimum opérationnel qui est à l’emploi et possiblement qu’ils vont avoir un ordre de priorité du type passeport pour des raisons humanitaires et pour le travail, un peu comme on avait connu au début de la pandémie.

La base militaire marche au ralenti

Lors de la première journée de grève, de nombreux manifestants se sont fait entendre près de l’entrée principale de la base militaire de Valcartier, où « les services aux soldats » tournent au ralenti.

Dans les bases militaires, on a beaucoup de gens de métier comme des plombiers, des soudeurs et des peintres. On a aussi des enseignants qui ne vont pas enseigner aujourd’hui et demain selon ce qui va se passer à la table de négociation.

En attente d’une offre raisonnable

La sécurité d’emploi, la sous-traitance, le télétravail et les salaires sont les principaux points de divergence entre le syndicat et l’employeur.