Marie-Claire Cardinal devient la première femme assistante-cheffe à l’OSQ

C’était ma première audition en direction d’orchestre, c’était ma première expérience et j’avais beaucoup d’adrénaline , dit-elle humblement à l’émission Première heure.

La jeune violoniste de 27 ans a une feuille de route impressionnante. Elle a dirigé son premier concert avec l’Orchestre lors de la soirée Rideau rouge, organisée au bénéfice de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy. Elle s’est aussi perfectionnée en direction d’orchestre auprès des chefs Yannick Nézet-Séguin, Bernard Labadie, Bramwell Tovey, Gilles Auger, Uri Mayer, Guillaume Bourgogne et Gillian MacKay.

Elle est très talentueuse et va certainement poursuivre une belle carrière en tant que cheffe d'orchestre a déclaré Clemens Schuldt, le nouveau directeur musical de l’Orchestre symphonique de Québec, dans un communiqué de presse.

Marie-Claire Cardinal est la fondatrice et directrice musicale et artistique de l’orchestre de chambre Chrysalide. Elle dirige 25 musiciens. Photo : Julie Genest

Elle a une autorité naturelle, une très bonne écoute, couplées à une grande exigence musicale et, en outre, une technique de direction très naturelle et compréhensible. Il était donc clair pour nous tous qu'elle allait remporter notre processus de sélection. Je suis heureux et fier de l'accompagner dans son apprentissage et de l'encourager autant que je le peux , ajoute-t-il pour la décrire.

À un certain moment dans sa carrière professionnelle, Marie-Claire Cardinal a privilégié la direction d’orchestre au violon.

J’étais vraiment curieuse, car je trouvais que c’était utile comme musicien d’avoir ça dans son bagage et puis finalement j’ai découvert que j’avais du talent et on m’a encouragée à continuer , confie la jeune femme.

Déroulement de l’audition

Les auditions ont eu lieu le 13 mars dernier attirant un nombre record de candidatures, si bien que le comité a dû faire une première sélection à partir des dossiers reçus. Au final, ils sont cinq candidats à s’être présentés devant les musiciens pour les dirige .

Soixante-et-un grands yeux qui la regardent et qui l’observent tout le temps ainsi que tout le comité qui est sur place , a alors précisé le directeur des communications, Carl Langelier.

Les cinq candidats devaient jouer le premier ou le deuxième mouvement de la 35e symphonie de Mozart. Ça a permis de retrancher trois personnes , relate Carl Langelier.

Marie-Claire Cardinal va diriger l'Orchestre symphonique de Québec devant public le 12 novembre prochain. Photo : Julie Genest

Contrairement à un processus de musicien c’est à l’aveugle, il y a un rideau pour ne pas savoir si c’est un homme ou une femme, et là le hasard a bien fait les choses poursuit M. Langelier, qui indique également que les trois derniers candidats devaient diriger les musiciens sur la huitième symphonie de Dvořák.

Quand on lui demande Qu’est-ce que l’on recherche chez un assistant-chef? , Carl Langelier répond d’emblée : Le ou la meilleure!

« Sa carrière chez nous comme cheffe assistante de Clemens Schuldt, c’est un work in progress, on voit le potentiel qu’elle a et on va le développer avec elle. » — Une citation de Carl Langelier, directeur des communications de l' OSQ

Son rôle principal va être d’assister Clemens Schuldt. Je sers de deuxième paire d’oreilles, je m’assois dans la salle pour les répétitions, j’écoute, je prends des notes, j’ai les partitions avec moi et j’en discute ensuite avec le chef , explique Marie-Claire Cardinal.

Au printemps 2023, elle assistera les chefs Nicolas Carter et Yannick Nézet-Séguin à l’Orchestre Métropolitain. Elle va diriger l’Orchestre symphonique de Québec devant un public le 12 novembre prochain.