Nouvelle saison du MIFO : Katherine Levac, Daniel Lavoie et Céleste Lévis en vedette

Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) dévoile la programmation de sa saison 2023-2024. Avec des têtes d'affiche telles que Katherine Levac, Daniel Lavoie et Céleste Lévis, chanson et humour se taillent une importante part des spectacles présentés à la salle Harold‐Shenkman et au théâtre Richcraft.

Invités mercredi soir au Centre des arts Shenkman pour lancer la nouvelle saison du MIFO , Richardson Zéphir et Jérémie Larouche pour l’humour, ou encore Woodney Pierre, Céleste Lévis et Marc-Antoine Joly pour la chanson, incarnent la diversité de cette nouvelle programmation.

Honneur à la chanson franco-canadienne

LeFLOFRANCO rejoindra le Kaléidoscope musical pour célébrer la Journée des Franco-Ontarien(ne)s. Photo : Avec la gracieuseté du MIFO

En musique, le public pourra notamment applaudir les Franco-Ontariens Mélissa Ouimet, Yao et le groupe Ariko, le Fransaskois Étienne Fletcher ou encore Marie-Denise Pelletier et Bleu Jeans Bleu.

Le Kaléidoscope musical sera quant à lui de retour le 22 septembre. Proposé pour la Journée des Franco-Ontarien(ne)s, le rendez-vous conviera notamment sur scène LeFLOFRANCO, le musicien ottavien Martin Gagnon et le duo écoféministe Beau Nectar.

Une belle palette d’humour

Katherine Levac présentera son nouveau spectacle au MIFO. Photo : Avec la gracieuseté du MIFO

Du côté des spectacles d’humour, outre Richardson Zéphir et Jérémie Larouche, parodiant joyeusement l’univers de Harry Potter dans le spectacle pour adultes Harry Paper et la parodie en carton, la programmation du MIFO inclut entre autres Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Jean-Thomas Jobin et Katherine Levac, attendue pour présenter son nouveau spectacle.

Des spectacles pour tous les goûts

Parmi les spectacles jeunesse figure la pièce «À deux roues la vie» de la compagnie de théâtre montréalaise DynamO Théâtre. Photo : Avec la gracieuseté du MIFO / Robert Etcheverry

Les autres spectacles de la programmation varient les disciplines artistiques et les thématiques abordées. Il sera ainsi question du temps qui passe dans le spectacle de danse In My Body du chorégraphe aylmerois Crazy Smooth, porté par une troupe intergénérationnelle; de handicap dans la pièce de théâtre Angle mort de Stéphanie Morin-Robert; ou encore de la poésie d’Yvon Deschamps dans le spectacle-hommage J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, porté par la comédienne Guylaine Tremblay.

Le jeune public ne sera pas en reste : il pourra découvrir du théâtre musical avec La légende de Barbe d’Or, des Fabulateurs, et de l’art acrobatique avec la pièce À deux roues la vie, de la compagnie DynamO Théâtre.

Habitués du MIFO, les abonnés privilège pourront acquérir leurs billets dès le mercredi 19 avril à 20 h 30. Les autres devront patienter jusqu’au samedi 22 avril, à 8 h 30.