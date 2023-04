Ça va être une année à oublier, tout simplement. 2023 ne va pas passer à l’histoire, du moins pas pour les bonnes raisons , lance Frédérick Dion, président de l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick.

Celui qui est aussi copropriétaire de l’Érablière Les Sirops d’Acadie à Sormany près de Bathurst ne s’en cache pas. Il aurait aimé qu’il en soit autrement et que cette saison se rapproche des quantités records de l’année dernière.

Frédérick Dion, président de l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

On peut pas espérer avoir ça à chaque année, c'est bien normal, mais cette année, c’est particulièrement mauvais , dit-il.

« Si on a une saison qui est médiocre, on va être content dans les circonstances. » — Une citation de Frédérick Dion, président de l'Association acéricole du N.-B.

Frédérick Dion soutient que le bilan est le même partout au Nouveau-Brunswick, même s’il reste quelques jours à la saison dans le nord de la province. Il précise que dans certains cas, les producteurs atteindront entre 40 à 60 % de ce qui devrait être une bonne année, au niveau du volume récolté du sirop d’érable.

À la merci de Dame nature

Près de Saint-Quentin, Céleste Laporte, acéricultrice et propriétaire de l’Érablière La Feuille Dorée, fait le même constat.

Cette année, ça va pas très bien. Ça a parti en force, on pensait qu’on allait peut-être faire une année record. Après ça, on a été trois semaines qui faisaient trop froid, ça coulait pas , dit-elle.

Céleste Laporte, propriétaire de l’Érablière La Feuille Dorée à Saint-Quentin Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Elle explique que les températures trop basses pendant la nuit ne permettaient pas un dégel assez important pendant le jour, des conditions idéales pour que le sirop d’érable coule.

Si elle n’a pas beaucoup d’espoir quant à la quantité totale de sirop d’érable qu’elle récoltera, Céleste Laporte ajoute qu’en bout de ligne, c’est Dame nature qui a le dernier mot.

Si on peut se rendre à deux livres l’entaille là, ça va être bon. Tandis que d’habitude, on vise au moins une moyenne de trois livres, l’année passée on avait fait quatre livres et quart, c’était notre record. Mais si on se rend à la moitié de la production de l'année passée, je pense que ça va être bon.

L’impact d'une mauvaise saison

Il est évident que les acériculteurs connaissent de mauvaises saisons, de temps à autre, comme cela a été le cas en 2018. Pour certains producteurs, une mauvaise saison signifie que des projets de développement devront être mis sur la glace.

Ça veut dire des temps difficiles pour les producteurs, à tous les niveaux. Donc au niveau économique, ça va demander des ententes avec des institutions financières dans certains cas, c’est pas l'idéal , explique Frédérick Dion.

Céleste Laporte est propriétaire depuis trois ans de l'Érablière La Feuille Dorée. Elle vit donc une première mauvaise saison des sucres après une année exceptionnelle. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Céleste Laporte envisageait de prendre de l’expansion. C’est une question de trouver le bon moment.

C’est jamais l’fun, faut réajuster nos projets qu’on voulait faire pour la prochaine année, mais on peut pas changer ça. Donc on va faire une pause sur nos projets qu'on avait et on va attendre à l’année prochaine , soutient-elle.

Plus d’accès aux terres de la Couronne : les acériculteurs attendent toujours

L’Association acéricole du Nouveau-Brunswick revendique depuis plus de trois ans un meilleur accès aux terres de la Couronne, afin d’accroître sa production de sirop d’érable. Les acériculteurs ont les yeux tournés vers 12 000 hectares supplémentaires, mais la réponse de la province se fait toujours attendre.

Dans ce dossier, Frédérick Dion fait preuve d’un optimisme prudent.

On espère avoir une annonce qui pourrait même être dans les prochains mois, c’est ça qu’on nous dit.

Depuis trois ans, l'Association acéricole du N.-B. attend toujours la réponse du gouvernement concernant sa demande d'allocation de terres de la Couronne additionnelles. Des manifestants s'étaient réunis à Saint-Quentin en janvier 2022 pour dénoncer la lenteur du processus. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Céleste Laporte espère aussi que la province aura de bonnes nouvelles à donner sous peu. Son érablière compte environ 26 000 entailles. Elle aimerait se procurer des parcelles de terre adjacentes à ses terres actuelles, pour pouvoir augmenter sa production.

Surveiller l’impact des changements climatiques

Comme le rapporte un dossier fait par Radio-Canada qui met en lumière l’éventuel impact du réchauffement climatique sur les zones où se trouve la majorité des érablières au pays, la production du sirop d’érable pourrait être menacée d’ici la fin du siècle.

Frédérick Dion affirme ne pas observer de changements majeurs à l’heure actuelle, mais que ce dossier doit nécessairement être surveillé de près.

Selon lui, si certaines zones plus au sud seraient alors moins propices à la production de sirop d’érable, l’enjeu sera de contrer ces changements, mais aussi de s’adapter à cette nouvelle réalité là , en misant sur une diversité dans l’aménagement des terres et des forêts.

Le Nouveau-Brunswick compte plus de 150 acériculteurs. La province trône au quatrième rang derrière le Québec, le Vermont et l'État de New York parmi les plus importants producteurs de sirop d'érable au monde.

