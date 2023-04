Le centre SafePoint ouvrira ses portes la semaine prochaine à Windsor

Le centre de consommation et de traitement SafePoint, situé au 101, rue Wyandotte Est, au centre-ville de Windsor, accueillera ses premiers clients le 26 avril prochain.

Les responsables du Bureau de santé publique de Windsor-Comté d'Essex en ont fait l'annonce mercredi lors d'une journée portes ouvertes pour les médias.

Ce projet, qui découle de la stratégie de lutte contre les opioïdes dans Windsor-Essex, a reçu l'approbation de Santé Canada le 14 avril, à la suite d'une inspection des lieux menée avec succès au début du mois de mars.

Le centre Safepoint offrira une variété de services, notamment du matériel stérile et des trousses de naloxone. Les usagers pourront aussi être orientés vers des services de traitement et de guérison de la toxicomanie, et de santé mentale.

Des stations d'injection sont équipées de miroirs pour assurer la sécurité des usagers Photo : Radio-Canada / Cyrielle Delmas

Il disposera d’une salle principale pour la consommation supervisée par des infirmières, d'une salle de toilette, d’une salle d’observation ainsi que d’un espace de repos. Le centre est également doté d’une équipe de sécurité et d’un dispositif d’alarme et de vidéo surveillance.

Le personnel pourra accueillir huit clients à la fois qui pourront rester environ 45 minutes dans le centre.

Le Dr Ken Blanchette, PDG du Bureau de santé publique de Windsor-comté d'Essex, et Bill Mara, PDG de l'Hôtel-Dieu Grâce, ont annoncé mercredi l'ouverture prochaine du centre SafePoint. Photo : Radio-Canada / Cyrielle Delmas

Lors du point de presse, mercredi, le PDG du bureau de santé, le Dr Ken Blanchette, a réitéré la volonté des autorités sanitaires de garantir un espace sécuritaire adapté aux besoins spécifiques des usagers.

Nous offrons des services adaptés aux besoins de tous, nous nous efforçons de créer un espace sécuritaire qui, nous l’espérons, aidera les usagers à sortir de leur dépendance , a-t-il déclaré.

Le bureau de santé a également annoncé la mise en place d'un partenariat avec l'Hôpital Hôtel-Dieu Grâce pour renforcer la supervision des opérations quotidiennes.

Les personnes souffrant de dépendance ont besoin de compassion pendant leur parcours de rétablissement, nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec le bureau de santé et les autres agences partenaires pour assurer la réussite de ce site , a indiqué Bill Marra, PDG de l'Hôtel-Dieu Grâce.

L'établissement hospitalier fournira notamment du personnel supplémentaire pour le centre et s'occupera de répondre aux appels d'urgence.

L'année dernière, le bureau de santé régional a comptabilisé 94 morts par surdose dans la région, dont 8 qui pourraient avoir été causées par la consommation d'opioïdes.

Le personnel du nouveau centre SafePoint accueillera des usagers dès le 26 avril prochain. Photo : Radio-Canada / Cyrielle Delmas

La fin d'une saga?

L'ouverture de ce centre au 101, rue Wyandotte Est a déclenché au début de l'année de nombreuses discussions après que le nouveau conseiller municipal du quartier 3 eut exprimé ses inquiétudes quant à l'emplacement choisi l'an dernier par le conseil municipal.

Une entente a par la suite été conclue entre le bureau de santé et Renaldo Agostino dans laquelle les autorités sanitaires s'engageaient à rechercher un autre endroit après l'ouverture de celui de la rue Wyandotte.

Mercredi, les responsables du centre ont toutefois expliqué que pour changer d'emplacement, il sera nécessaire de repasser à travers tout le processus d'approbation de Santé Canada notamment.

Un reportage de Cyrielle Delmas