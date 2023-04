Trudeau n’était pas au courant du don effectué par ses amis avant d’aller en Jamaïque

Ces derniers jours, le premier ministre et son bureau avaient refusé de confirmer s’ils étaient au courant ou non de la création de la bourse Mary-Jean Mitchell Green par ses amis Andrew et Alexander Green. Chaque bourse d’étude de la Fondation vaut un maximum de 180 000 $ sur une période de trois ans.

La réponse est venue de la bouche du premier ministre en Chambre à une question du chef du Bloc québécois.

Le chef du Bloc québécois Yves-Francois Blanchet lors la Période de questions mardi Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

J’ai de la misère à imaginer qu’il ignorait le don de la famille Green, même que je suis sûr qu’il le savait. Pourquoi ne nous dit-il pas combien la famille Green a donné à la Fondation Trudeau avant qu’il n’aille faire un séjour dans la famille? , a demandé Yves-François Blanchet.

Non, je n'étais pas au courant de [ce don] de la famille Green , a déclaré le premier ministre. Ça ne me surprend pas parce que ce sont des amis de longue date, qui s’intéressent au même genre de chose que nous, mais je ne le savais pas.

Justin Trudeau a répété qu’il n’avait rien à voir avec la gestion de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Je n’ai pas les détails et l’opposition va devoir l’accepter. Ce que je dis est vrai. Je n’ai pas eu d’engagement avec la Fondation Trudeau depuis des décennies , a-t-il ajouté.

Comme l'a révélé Radio-Canada mardi matin, Justin Trudeau et sa famille ont célébré le Nouvel An sur un domaine luxueux de 400 hectares du nord de la Jamaïque qui est à la propriété de la famille Green.

Le domaine Prospect a été acquis dans les années 1930 par le grand-père d'Alexander et d'Andrew Green. Photo : Prospect Villas

Le voyage avait obtenu l’aval du commissaire à l’éthique avant le départ, étant donné que les Trudeau et les Green se fréquentent depuis les années 1970.

Trudeau invité à payer pour son voyage

Lors de la Période de questions de mercredi, le chef conservateur Pierre Poilievre a critiqué le choix du premier ministre d’accepter l’hospitalité de la part de la famille Green, qui loue aussi à fort prix l’accès à ses villas en Jamaïque.

Le premier ministre a maintenant une dette à l’égard de ces donateurs à la Fondation Trudeau qui vont attendre quelque chose en retour. Les Canadiens ordinaires paient pour leurs frais de logement quand ils vont en vacances. Va-t-il rembourser ce cadeau? a demandé Pierre Poilievre.

Justin Trudeau s’est défendu en invoquant ses liens d’amitié avec la famille Green.

Je suis allé en vacances avec ma famille et mes enfants chez des amis que je connais depuis des décennies, à un endroit que j’ai fréquenté plusieurs fois , a-t-il répondu.

Le premier ministre Justin Trudeau répond aux questions des journalistes avant la Période de questions à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Durant ces échanges au Parlement, un député conservateur a traité Justin Trudeau de profiteur (freeloader), démontrant à quel point l’enjeu du voyage divise les députés fédéraux.

Cela a contribué à un certain tumulte aux Communes. À la fin de la période des questions, la ministre Patty Hajdu a fait un appel au règlement pour dénoncer l’utilisation du terme profiteur (freeloader) par des élus conservateurs, dont le chef. Elle a ensuite été interrompue par les cris des députés de l’opposition officielle à plusieurs reprises.

Pierre Poilievre s’est ensuite levé pour donner une définition de ce mot provenant du dictionnaire, avant d’être invité à s'asseoir par le président de la Chambre des communes.

Le bureau du premier ministre a refusé de dire si Justin Trudeau a payé son hébergement ou d’autres frais de sa poche lors de ce voyage qui s'est déroulé du 26 décembre au 4 janvier derniers.

Plusieurs sources libérales, de même que des experts en science politique, ont affirmé à Radio-Canada que le premier ministre a ouvert la porte à une série d’attaques partisanes contre lui en acceptant ce voyage en Jamaïque.

Les vacances du premier ministre ont souvent défrayé la manchette depuis son arrivée au pouvoir, en 2015. Son séjour familial sur l’île de l’Aga Khan en 2016 lui avait valu un blâme du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Ce voyage avait coûté 215 000 $ aux contribuables canadiens.

Justin Trudeau s’était par ailleurs excusé en 2021 pour un séjour familial dans une résidence en bord de mer à Tofino au début de ses vacances lors de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui avait été instituée par son gouvernement.