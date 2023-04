Les résidents de la tour Bellaria à Vaughan restent marqués par la fusillade de décembre

Le 18 décembre 2022, cinq personnes ont été tuées et une blessée lors d'une fusillade dans une tour de copropriétés à Vaughan. Quatre mois plus tard, des résidents et membres de la communauté tentent toujours de se remettre du drame et voudraient avoir plus de soutien pour traverser cette période difficile.

Dans les espaces communs de la tour Bellaria, c’est encore le silence qui règne, mêlé de souvenirs que beaucoup souhaiteraient oublier.

Les gens ne restent plus vraiment dans les espaces communs maintenant. Il y a comme un fantôme. Les gens vont attendre qu’il fasse plus beau et iront dehors , constate le membre du conseil d'administration (C. A.) de la Tour 2 de la résidence Bellaria, Tony Cutrone, dont la mère vit toujours dans la tour.

Jack Rozdilsky est lui aussi résident de la Tour 2 et professeur adjoint en gestion d’urgence, à l'Université York. Le souvenir du 18 décembre dernier est encore frais dans sa mémoire.

J’ai été escorté à l’intérieur du bâtiment au travers de scènes de crime et j’ai vu des choses que je ne peux plus ne pas voir, et qui ont créé une situation traumatisante et il faut se faire à l’idée que ça s’est passé aussi proche de mon lieu de vie , explique-t-il.

Jack Rozdilsky dit encore avoir du mal à se remettre du traumatisme qu'il a vécu. Il ajoute que c'est d'autant plus difficile à oublier que cela s'est passé là où il vit toujours. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

En décembre dernier, trois membres du conseil d'administration de l’immeuble en copropriété et deux autres personnes ont été tuées. Le tireur, un homme de 73 ans qui habitait dans cette tour d'appartements en copropriété, a été abattu par les policiers.

Je les connaissais. Et quand on avait une réunion, j’étais le petit nouveau. Ils étaient les experts, j’essayais d’apprendre d’eux, et maintenant ils ne sont plus là , affirme Tony Cutrone en parlant de ses collègues au C. A.

Francesco Villi, qui vivait dans l’édifice, était en conflit avec des membres du conseil de gestion. Il avait intenté en 2020 une poursuite contre six d’entre eux qui avait été rejetée par le juge. Des procédures étaient en cours pour l'expulser après des efforts du C. A. pour tenter d’apaiser les conflits avec ce résident.

L’immeuble Bellaria Residences à Vaughan où la fusillade a eu lieu le 18 décembre 2022. Photo : Radio-Canada

Continuer à vivre, malgré le traumatisme

Psychologue clinicien, Pierre Faubert souligne le caractère particulier d’une telle attaque aussi proche du lieu de vie des résidents.

On ne s’attend pas à ce que quelqu’un vienne nous faire mal à l’intérieur de notre propre communauté. Ici, c’est comme une double trahison. C’est un membre qui fait partie de la communauté, qui nous attaque de l’intérieur , souligne-t-il.

Plusieurs résidents auraient d’ailleurs voulu avoir plus de soutien psychologique. Selon Jack Rozdilsky, les résidents ont dû attendre 11 jours après les événements avant d'avoir accès aux services de soutien.

Quand j’ai appelé pour avoir de l’aide [psychologique], les autorités m’ont dit que le soutien s’arrêtait à la fin du mois de janvier [...] et je me suis demandé pourquoi il y avait une limite de temps pour ces services.

Une porte-parole de Victim Services of York Region dit ne pas pouvoir donner de détails sur les services qui ont été offerts aux résidents, mais affirme que son organisation n’a pas les ressources nécessaires pour répondre adéquatement à un tel événement.

Pour la présidente de la Coalition pour le contrôle des armes, Wendy Cukier, ce genre de soutien est primordial.

Les effets dévastateurs de la violence ne sont souvent pas suffisamment pris en compte, notamment le soutien en santé mentale, les autres types de conseils et la création de communautés qui sont nécessaires après un événement comme celui-ci , précise-t-elle.

Pour autant, tout n’est pas perdu selon Pierre Faubert qui estime qu’il n’existe pas d’échéancier établi pour le soutien aux victimes.

Les gens se sont calmés, et là on est plus en mesure de recevoir une aide qui est constructive, qui est recevable, autrement dit, qui peut être accueillie par ces personnes-là qui auront eu le temps de prendre un certain recul par rapport à l’événement traumatique , conclut le psychologue clinicien.

D’après les informations de Anne-Marie Trickey