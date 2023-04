Un champignon menace les hôpitaux albertains, selon des experts

Services de santé Alberta a confirmé quatre cas de contamination au Candida auris multirésistant, depuis que la province a commencé à surveiller le rythme des infections, en 2020.

C’est une menace ici comme dans tous les grands établissements de soins de santé des pays développés , explique le Dr John Gill, spécialiste des maladies infectieuses à Calgary.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), ce champignon représente une menace mondiale, car il se propage à un rythme alarmant aux États-Unis. Les autorités sanitaires américaines ont recensé plus de 2200 infections en 2022 dans leur pays.

Le champignon, identifié au Japon en 2009, se répand surtout dans les hôpitaux. Il infecte les personnes immunodéprimées ou déjà malades. De plus, en raison de sa forte résistance aux traitements, les médecins ont de la difficulté à soigner les personnes infectées.

Les symptômes varient selon l’endroit de la contamination, mais ils peuvent se manifester par une infection du sang des voies urinaires et des os.

Le taux de mortalité des infections invasives à C. auris est supérieur à 40 %, ce qui est similaire à celui d'autres organismes résistants aux médicaments , explique l’Agence de la santé publique du Canada.

Depuis 2012, il y a eu 43 cas confirmés au Canada, dont 35 ces cinq dernières années. Un tiers de toutes les personnes ont été contaminées par la forme fongique multirésistante aux traitements.

Certaines infections ont eu lieu dans d’autres pays. Comme c’est le cas dans d’autres pays, les épidémies de C. auris dans les centres de soins de santé et ceux de soins de longue durée peuvent devenir plus communs , indique le courriel d’une porte-parole de l’agence fédérale.

Compte tenu du potentiel épidémique de ce super-champignon, le Dr Samir Sinha, directeur du service de gériatrie à l'Hôpital Mount Sinai et dans les hôpitaux du réseau universitaire de santé à Toronto, souhaite que les agences de santé publique du pays tiennent compte de l’avertissement des États-Unis.

Le problème, c'est que le dépistage n’est pas systématique , dit-il.

Services de santé Alberta, de son côté, a décidé de miser sur la prévention : Jusqu’à présent, les infections sont rares en Alberta. Toutefois, nous continuerons de surveiller la situation. Nous mettrons en place un dépistage régulier des patients si cela devient nécessaire.

Le risque pour le reste de la population est toutefois faible.