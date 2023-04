Chez Saint-Pierre sera temporairement fermé tout l’été

Elle dit ainsi vouloir se concentrer sur sa cantine côtière cet été.

Les conteneurs de la cantine seront déménagés sur le terrain de l'ancien casse-croûte Lilo à Saint-Fabien pour la période estivale.

Colombe Saint-Pierre a fait l'acquisition de ce bâtiment dans les derniers mois.

Elle a choisi d'y déménager sa cantine puisque ses conteneurs-restaurants ne respectent pas l'article 341 du règlement de zonage de la Ville de Rimouski. La cheffe a bénéficié d'un assouplissement de ce règlement pendant la pandémie, mais ce dernier a été retiré avec la levée des mesures sanitaires.

La Ville de Rimouski travaille présentement à une refonte de ce règlement qui doit être adopté avant l'été.

« Je l'ai bien mentionné dernièrement, il faut voir ce qu'on gagne et ce qu'on perd à faire respecter des règlements. » — Une citation de Colombe Saint-Pierre, cheffe et copropriétaire de Chez Saint-Pierre et de la Cantine côtière

C'est ce qu'on va probablement pousser dans les années qui vont suivre, c'est-à-dire d'avoir des élus qui ont cette capacité-là d'adaptation, de bouger vite quand il le faut , poursuit Colombe Saint-Pierre à ce propos.

Elle indique, par ailleurs, se buter à une autre forme de réglementation car elle est toujours en attente de son permis d'alcool pour la Cantine côtière à son nouvel emplacement de Saint-Fabien.

Également mentore de l'émission Les Chefs, Colombe St-Pierre est de retour derrière les fourneaux. En effet, sa Cantine côtière reprendra bientôt du service, mais cette fois, à son nouvel emplacement à Saint-Fabien. (Photo d'archives) Photo : Attraction / Marc-Andre Lapierre

Colombe Saint-Pierre indique toutefois que la question du zonage à Rimouski n'est pas le seul facteur qui a pesé dans la balance quand est venu le temps de prendre la décision de ne pas rouvrir Chez Saint-Pierre cet été.

Elle rappelle qu'elle milite aussi, et ce depuis de nombreuses années, pour rendre plus accessible la cuisine gastronomique.

Par contre, avec la montée des prix des aliments, elle estime que cela n'est maintenant plus possible, compte tenu des prix qu'elle devrait charger aux gourmands pour ses menus, soit de 350 $ à 400 $ par personne.

Le restaurant est en fermeture temporaire le temps de réfléchir à comment on peut réussir à offrir, dans un registre plus acceptable de la bonne cuisine, de la cuisine gastronomique , poursuit-elle.

« Le restaurant est en fermeture temporaire. C'est bien mal me connaître que de penser que je vais abandonner. Ça, c'est sûr et certain. » — Une citation de Colombe Saint-Pierre

Le restaurant Chez Saint-Pierre est en activité depuis près de 20 ans.

Une situation répandue dans le secteur de la restauration

L'Association Restauration Québec note que Colombe Saint-Pierre n'est pas la seule chef à se trouver devant de tels choix déchirants au Québec.

Selon l'Association, la pénurie de main-d'œuvre pousse les restaurateurs à accomplir de longues heures de travail pour s'assurer que toutes les tâches sont accomplies au restaurant.

Ils stressent juste à entendre le téléphone le matin [et à se dire] : "OK, qui ne rentre pas?" Et ça, ça veut dire : "OK, c'est moi qui va faire ce quart supplémentaire-là". [...] Dans certains cas ponctuels, ils décident tout simplement d'arrêter l'exploitation de leur restaurant parce que c'est beaucoup trop d'heures pour eux , explique le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec (ARQ), Martin Vézina.

« Avec la pénurie de main-d'œuvre, on l'entend de nos membres, cet épuisement-là. » — Une citation de Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec

M. Vézina ajoute que d'autres font le choix de garder leur restaurant ouvert, mais moins de soirs par semaine. Ils passent, par exemple, de cinq soirs à quatre soirs d'ouverture, en raison de la rareté de personnel.

Dans le segment gastronomique, on demande une main-d'œuvre encore plus spécialisée, donc c'est encore plus ardu , précise-t-il.

« Quand on parle d'augmentation du prix du menu dans le segment gastronomique [...] on peut aller toujours plus haut, mais est-ce que le client va suivre? » — Une citation de Martin Vézina

Le porte-parole de l' ARQ ajoute que les marges de profits des restaurateurs restent minces, près des 4 %.