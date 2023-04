Centraide Estrie dépasse son objectif pour 2022

Cette nouvelle réjouit la directrice générale de l’organisme, Gwladys Sebogo, puisque les besoins sont très grands dans la communauté.

Les besoins sont de plus en plus grands, et encore aujourd'hui, la mission de Centraide et des organismes que nous soutenons est primordiale, et disons même vitale. Donc d'avoir des montants comme ça où on peut facilement soutenir les organismes, je te dirais que ça augmente notre joie, notre travail aussi , souligne-t-elle.

Notre objectif était de 2,4 M$. On avait diminué cet objectif par rapport à l'année précédente vu le contexte économique actuel. Donc d'arriver au montant de 2,5 M$, on est très, très très content, et ça ne se serait pas fait sans la générosité de la communauté estrienne , ajoute-t-elle.

« Nous sommes contents que la communauté continue à nous soutenir, mais il y a nos bénévoles, il y a nos entreprises, et il y a aussi toute une équipe en arrière. On est très fiers du montant que nous dévoilons aujourd'hui. » — Une citation de Gwladys Sebogo, directrice générale de Centraide Estrie

Centraide Estrie soutient plus d'une centaine d'organismes, en plus de financer différents programmes. Il dévoilera le 8 mai le montant qui sera accordé aux organismes auxquels il vient en aide.