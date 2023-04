Des experts inquiets de l’impact des changements climatiques sur les oiseaux migrateurs

Geoff Holroyd, le président de l’Observatoire des oiseaux de Beaverhill, à l’est d’Edmonton, remarque que les printemps hâtifs ont modifié le calendrier de certaines espèces. Par exemple, selon ses données, les merlebleus arrivent en Alberta 19 jours plus tôt qu’il y a 60 ans.

Cela peut poser un risque en cas d’événement climatique inattendu. Si les merlebleus arrivent tôt et sont pris par une tempête de neige tardive, ils risquent d'avoir des problèmes. Ça peut les tuer , explique-t-il. Selon lui, les oiseaux migrateurs ne peuvent survivre qu’environ trois jours à des températures froides et humides.

La situation semblable affecte les petites nyctales, des oiseaux de la famille des hiboux et des chouettes, qui restent au pays plus tard à l’automne à cause du temps chaud. Si un oiseau se prélasse dans la chaleur et se retrouve soudainement dans un temps froid, il peut ne pas avoir les réserves d'énergie nécessaires pour s'enfuir , souligne l’ornithologue.

Ma principale préoccupation est la fluctuation du climat , avertit celui qui étudie les oiseaux depuis plus de quatre décennies. Nous avons des tempêtes de neige plus tardives. Puis cet hiver, nous avons eu une période de chaleur, un temps presque tropical, puis nous sommes soudainement retombés dans le grand froid.

Certaines petites nyctales, des oiseaux de la famille des hiboux et des chouettes, ont modifié leur calendrier de migration pour profiter des températures plus chaudes à l'automne. Photo : Fourni par Chris Ryan

Aller au nord pour trouver un climat adapté

Selon Barbara Frei, une chercheuse spécialisée dans les oiseaux migrateurs chez Environnement et Changement climatique Canada, des espèces sortent de leur zone de répartition géographique habituelle pour retrouver des climats plus frais, en allant plus au nord ou dans des régions montagneuses.

Cela affecte toutefois leurs chances de survie. [Certaines espèces] vont parfois se réfugier dans des endroits où l'habitat n'est pas adapté à leurs besoins , mentionne-t-elle. De plus, l’arrivée de nouvelles espèces dans des biomes où elles n’étaient pas présentes auparavant comporte aussi son lot de défi pour l’équilibre des écosystèmes.

Certaines espèces en profiteront, mais un grand nombre d'entre elles vont souffrir de cette situation , indique-t-elle.

Cette arrivée soudaine de nouveaux oiseaux dans une région affectera notamment les insectes, dont les oiseaux se nourrissent.

Dans les régions délaissées par les oiseaux migrateurs, les insectes pourront toutefois tirer avantage de cette absence de prédation pour proliférer. C’est notamment le cas de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, un insecte présent dans les forêts boréales d’un bout à l’autre du pays et qui cause des maux de têtes à l’industrie forestière.

Les oiseaux migrateurs reviennent au Canada pour donner naissance à leurs petits. Barbara Frei explique qu’au fil de l’évolution, les espèces ont déterminé le meilleur moment pour nidifier et avoir accès à des insectes en abondance lorsqu’ils en ont besoin.

Les changements climatiques perturbent toutefois cette routine. Une fois sur place [les oiseaux] se rendent compte qu'ils ont déjà des semaines de retard et qu'ils ne peuvent pas les rattraper. Ils ne peuvent pas construire leur nid ou élever leurs petits assez vite , souligne-t-elle.

Le changement de zones géographiques est un moyen d’adaptation adopté par les oiseaux pour tenter de mitiger l’impact des changements climatiques.

« Les changements que nous observons dans notre climat se produisent beaucoup plus rapidement que l'évolution. » — Une citation de Barbara Frei, chercheuse chez Environnement et Changement climatique Canada

Le canari dans la mine

Selon Geoff Holroyd, la modification du comportement de certains oiseaux est un signe avant-coureur d’autres perturbations à venir dans les écosystèmes terrestres. Pour lui, nous remarquons les changements chez les oiseaux plus rapidement que chez d’autres espèces, notamment grâce aux ornithologues amateurs qui contribuent à des projets de science participative.

Ceux-ci mettent à profit les observations des nombreux amateurs d’ornithologie pour aider les scientifiques à récolter des données. Par exemple, des projets colossaux comme celui de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional ont été rendus possibles grâce à la collaboration entre des centaines d’ornithologues bénévoles et des chercheurs en biologie.

Selon lui, nous verrons des bouleversements dans plusieurs groupes du domaine du vivant, des microbes aux végétaux, en passant par les insectes et les organismes qui vivent dans les sols.

Les oiseaux sont comme le proverbial canari dans la mine de charbon. Ils nous avertissent des changements climatiques et de leurs impacts sur l'environnement qui pourraient affecter des choses plus critiques [et] qui sont plus difficiles à étudier , prévient-il.

Avec les informations de Christy Climenhaga