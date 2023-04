Acheter des titres miniers pour protéger ses terres

Des citoyens de la région sont de plus en plus nombreux à acheter des titres miniers sur leur propre terrain pour faire obstacle aux entreprises d'exploration minière. C’est ce qu’a fait Andréane Lemieux à Shawinigan. Elle a acheté cinq titres miniers au coût de 366 $ pour couvrir l’ensemble des terres familiales.

L’idée, c’est qu’on a des terrains qu’on protège, qu’on veut conserver tels quels, explique-t-elle. On se demande si, du jour au lendemain, il n’y a pas des gens qui peuvent débarquer chez nous et venir simplement les exploiter; les explorer d’abord, mais au bout du compte s’ils trouvent quelque chose les exploiter.

Ces temps-ci, les claims miniers sont fortement prisé en Mauricie, ce qui inquiète des citoyens. Des titres miniers ont été acquis par des compagnies d’exploration minière, entre autres, sur les territoires de Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc, Shawinigan et Saint-Élie-de-Caxton. La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est maintenant ceinturée par des titres miniers achetés récemment.

Andréane Lemieux a dû se débrouiller pour comprendre et trouver comment acquérir les titres miniers. Des démarches que les citoyens ne devraient pas avoir à accomplir, selon le coresponsable de Mining Watch Canada, Rodrigue Turgeon.

Ça devrait être à l’industrie de s’assurer que leur projet corresponde aux plans des Municipalités et des nations autochtones. On se retrouve dans un scénario ou c'est plutôt l’industrie minière qui se fait donner carte blanche d’accès au territoire, sans consultation avec les propriétaires, Municipalités et nations autochtones , plaide-t-il.

Des titres miniers ont été acquis par des compagnies d’exploration minière, entre autres, sur les territoires de Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc, Shawinigan et Saint-Élie-de-Caxton. La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est maintenant ceinturée par des titres miniers achetés récemment.

Des Municipalités préoccupées par la situation

La MRC de Maskinongé demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec d’instaurer un moratoire sur l'octroi de titres miniers sur son territoire.

On est en train de demander au gouvernement de faire un moratoire de six mois qui va se prolonger de six mois en six mois pour qu’on ait le temps de tout réviser notre schéma d’aménagement , affirme le préfet de la MRC de Maskinongé, Jean-Yves St-Arnaud. La MRC doit préparer un mémoire à remettre à la ministre des Ressources naturelles.

La mairesse suppléante de Saint-Élie-de-Caxton, Christiane Forcier, envisage de tenir une soirée d'information sur l'enjeu des claims miniers.

Pendant ce temps, Rodrigue Turgeon, de Mining Watch Canada, milite pour un moratoire pour l'ensemble du Québec.

Avec les informations de Julie Grenon

Steven Guilbeault veut rassurer les citoyens de la Mauricie sur les claims miniers ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Toujours le matin Steven Guilbeault veut rassurer les citoyens de la Mauricie sur les claims miniers. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes