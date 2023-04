La Vallée-de-l’Or étend sa collecte de matières organiques aux entreprises et institutions

La MRCVO lancera le service dès le 1er mai sur une base volontaire. Les entreprises ou institutions qui veulent y participer doivent s’inscrire et se doter des bacs bruns qui répondront à leurs besoins.

La Vallée-de-l’Or collecte déjà les matières organiques du secteur résidentiel depuis novembre 2020. Le préfet Martin Ferron croit que l’ajout des ICI est une étape importante pour le succès du programme de compostage.

« La pénurie de personnel nous a retardés, mais on se doit d’aller de l’avant pour faire une différence et moins enfouir. On parle vraiment de quantités phénoménales de produits alimentaires dans les épiceries, les hôpitaux, la restauration ou les hôtels. » — Une citation de Martin Ferron, préfet de la MRCVO

Martin Ferron, maire de Malartic et préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La MRCVO lance le service sur une base volontaire, tout en rappelant aux entreprises que le gouvernement veut le rendre obligatoire d’ici 2025.

On a déjà beaucoup d’entreprises qui ont manifesté leur intérêt, souligne M. Ferron. On sait qu’on va pouvoir intégrer tout le monde graduellement avant l’arrivée de la date fatidique. Ce sera sûrement plus facile pour certaines entreprises que pour d’autres. On va les accompagner si elles ont des problématiques ou des défis. On va aussi ajuster nos collectes en fonction de leurs besoins. S’il faut passer deux fois par semaine à certains endroits, on va s’ajuster.

En légère progression

Martin Ferron ajoute que la collecte dans le secteur résidentiel est en légère progression au cours des derniers mois.