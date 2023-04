Les Foo Fighters annoncent un nouvel album et lancent un premier extrait

But Here We Are sera le premier album des Foo Fighters depuis la mort tragique de leur batteur, Taylor Hawkins. Le groupe américain a annoncé qu’il sortira le 2 juin, et a lancé mercredi un premier extrait qui va à fond de train, Rescued.

Réponse d’une honnêteté brutale et d’une émotion profonde à tout ce que les Foo Fighters ont vécu dans la dernière année, But Here We Are est un hommage au pouvoir de guérison de la musique, de l’amitié et de la famille , peut-on lire dans un communiqué sur le site du groupe.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Taylor Hawkins est mort en mars 2022 après avoir été trouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel alors qu’il était en tournée avec le groupe en Colombie.

Le batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, est mort à l'âge de 50 ans. Photo : Getty Images / Rich Fury

Le nouvel album sera le 11e en carrière du groupe, depuis le premier, Foo Fighters, en 1995. La formation est née en 1994 à Seattle autour de Dave Grohl, batteur de Nirvana, après la dissolution de ce dernier suivant la mort par suicide de son leader, Kurt Cobain.

L’œuvre de 10 chansons se veut un retour aux sources, puisant dans la naïveté du premier album , selon le communiqué. On ne sait pas qui était derrière la batterie à l'enregistrement ni qui sera sur scène avec le groupe en tournée.

Le groupe sera en tournée tout l’été et sera notamment de passage au Festival d’été de Québec le 8 juillet et au Bluesfest d’Ottawa le 12.