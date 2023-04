Le camping du lac Philippe, dans le parc de la Gatineau, sera fermé cet été

La CCN rappelle que l’aménagement de ce site bien connu du parc de la Gatineau date de la fin des années 1950.

Malgré certaines mises à jour, ses installations sont vieillissantes , indique-t-on sur son site internet.

Raison pour laquelle la CCN modernise actuellement le camping du lac Philippe.

Les travaux visent à améliorer la qualité de l’expérience du public et réduire l’impact environnemental global du site .

Rendu conceptuel du nouvel abri de cuisine, doté de tables de piquenique en rangées, de fenêtres en moustiquaire et d’un plafond en bois. Photo : Gracieuseté Commission de la capitale nationale

On prévoit notamment l’aménagement de nouvelles unités de prêt-à-camper, l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de l’intimité des sites de camping, l’accès accru à l’électricité et à l’eau potable, par l’ajout de robinets communautaires, l’aménagement de rangements à l’épreuve des animaux pour la nourriture, la construction d’un amphithéâtre, d’un pavillon multi-usage, d’un abri de cuisine et d’un nouveau dépanneur et enfin, l’amélioration de l’accessibilité du camping et de la signalisation.

Rendu conceptuel du pavillon de service au camping du lac Philippe. Photo : Gracieuseté Commission de la capitale nationale

La CCN a entrepris des travaux préliminaires généraux d’infrastructure en septembre dernier.

Si tous les emplacements de camping et les prêts-à-camper du secteur du lac Philippe, à l’exception de Woodsia, ont pu rester ouverts pour la saison de camping hivernale, ils seront inaccessibles cet été.

Pour l’heure, la CCN ne précise pas quand les travaux seront terminés et le site de nouveau accessible au public.