Québec finance l’implantation du compostage en Haute-Côte-Nord

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs accorde 2,4 M$ à la municipalité régionale de comté (MRC) de la Haute-Côte-Nord pour la construction d’une plateforme de compostage, entre autres.

Selon la préfète de la MRC , Micheline Anctil, c’est une subvention qui couvre l’entièreté des coûts associés à l’implantation de la collecte de matières organiques sur son territoire.

On accueille avec énormément de gratitude l’aide du gouvernement , affirme celle qui est aussi mairesse de la municipalité de Forestville. C’est une subvention qui prend en compte la capacité de payer de nos citoyens, on en est vraiment reconnaissant.

Les 2,4 M$ investis serviront à développer la totalité des infrastructures nécessaires pour instaurer la collecte et le traitement des matières organiques, selon Mme Anctil. Parmi celles-ci, une plateforme de compostage, qui sera construite dans la municipalité des Bergeronnes.

Micheline Anctil, mairesse de Forestville et préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, remercie Québec pour son investissement majeur dans le projet. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Alexie André Belisle

Qu’elle soit ramassée à Tadoussac ou à Colombier, toute matière organique collectée sur le territoire de la MRC y sera acheminée d’ici 2025. La municipalité prévoit donc un peu plus d’un an et demi pour arriver à exécuter les travaux liés au projet.

Le gouvernement du Québec s’est donné jusqu’en 2030 pour valoriser au moins 70 % des matières organiques de la province. Québec exige par ailleurs que toutes les municipalités de la province valorisent leurs matières organiques d'ici 2025.

C’est à la MRC qu’incombe le mandat de gérer le compostage sur le territoire de ses municipalités, plutôt qu’à ses municipalités distinctes.

Le gouvernement du Québec avance que la Haute-Côte-Nord doit composer avec un manque de main-d’œuvre spécialisée dans le domaine et l’éloignement des lieux de traitement existants, ce qui engendre des coûts d’exploitation élevés. C’est la raison pour laquelle son ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a choisi de couvrir la facture entière du projet.

Benoît Charette affirme que le montant aidera à réduire l'empreinte écologique de la province. C’est un projet concret qui servira à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la vie des citoyens , indique-t-il.

La plateforme de compostage permettra de détourner 1 000 tonnes de matières organiques annuellement destinées aux poubelles, selon le ministre.