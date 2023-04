Opération policière près d’une école secondaire à Regina

Vers 7 h 15, six véhicules de police se sont rendus près de l'avenue Regina et de la rue Princess, dans l'ouest de la ville.

Bien que l’école ne soit pas directement impliquée dans l’opération policière, les autorités ont cru bon de sécuriser le bâtiment et de forcer le confinement du personnel et des étudiants.

Les cours et les activités scolaires ont pu être maintenus, mais les portes de l'établissement scolaire ont été verrouillées et les entrées et sorties contrôlées.

Le Service de police de la ville de Regina a également conseillé aux résidents du quartier de rester dans leur domicile et de verrouiller leurs portes. Les autorités ont également demandé aux automobilistes d’éviter le secteur.

L’opération policière s’est conclue en moins d’une heure. À 8 h 15, les avertissements ont été levés et les policiers ont été aperçus quittant l’arrière d’un immeuble d'habitation à proximité de l'école secondaire.

La direction de l'école Sheldon-Williams Collegiate a confirmé aux familles qu'un suspect était en garde à vue et que les activités normales reprenaient leur cours.

Au moment d'écrire ses lignes, peu de détails avaient été donnés sur la nature de l’opération policière.