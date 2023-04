La fusion des paroisses au seuil d’une nouvelle étape

Des choix difficiles sont à venir pour les paroissiens de la Gaspésie et des Îles. La COVID-19 a ralenti le processus de fusion des paroisses amorcé il y a six ans.

En 2017, le diocèse de Gaspé a décidé de faire passer le nombre de paroisses de 64 à 11.

Le processus de fusion serait terminé s'il n’y avait pas eu la pandémie, selon Serge Tidjani, prêtre et chancelier du diocèse.

« Avec la COVID, on a perdu deux ans et demi au moins. La COVID a aussi secoué les fabriques sérieusement. » — Une citation de Serge Tidjani, prêtre et chancelier du diocèse de Gaspé

Serge Tidjani affirme que ce qui se fera sera à la couleur de la population qui agit. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La pandémie a ainsi prolongé la vie de certaines paroisses, mais a précipité la fin de vie de certaines églises.

Il ne reste plus qu’une soixantaine d’églises dans le diocèse de Gaspé, dont une quinzaine sont fermées ou à vendre.

Ces fermetures ont eu lieu sans pour autant qu’on puisse continuer la marche normale des fusions , rapporte le chancelier du diocèse.

Le nouvel évêque du diocèse de Gaspé, Mgr Claude Lamoureux, héritera de cette réalité lorsqu’il sera ordonné le 3 mai prochain. Il devra établir les priorités et fixer un échéancier pour finir le travail de fusions.

Un deuil

Le secteur Tourelle, dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts, est un bon exemple de ce qui guette la majorité des paroisses du diocèse.

La décision de vendre l’église a été prise il y a un an et demi. Ce n’est que l’été dernier que la pancarte à vendre a été posée. Le processus de vente est déjà bien entamé. Il y a une offre d’achat sérieuse sur la table.

C’est notre église, notre patrimoine, notre paroisse. Ce n’est pas facile. Il faut essayer de prendre les décisions avec la tête, mais aussi avec le cœur , affirme Gaston Lévesque, président de la Fabrique de Saint-Joachim-de-Tourelle.

Gaston Lévesque regarde les objets non sacrés qui seront offerts aux paroissient prochainement. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’évêché a fait le tri de tous les objets sacrés, qui ont été remis au diocèse. Sur une table, il ne reste plus que les objets qui n’ont pas été bénis. À partir de la semaine prochaine, on va inviter les paroissiens à venir choisir un objet en souvenir de leur église, en échange d’un don, avant qu’on ferme complètement et qu’on transfère l’église à l’acheteur , déclare Gaston Lévesque, ému.

La dernière messe aura lieu cet été. Le travail de la Fabrique ne sera pas terminé pour autant. Il faudra penser à la fusion de la paroisse.

« Fermer la paroisse, c’est une autre étape, et d’après moi, c’est la plus grosse étape du deuil. » — Une citation de Gaston Lévesque, président de la Fabrique de St-Joachim-de-Tourelle

Une situation fragile

M. Lévesque explique que le processus de fusion peut prendre entre trois et cinq ans. C’est un long processus, et dans une petite paroisse comme Tourelle, on sent qu’on n'a plus le luxe du temps , soutient-il.

Il explique que la majorité des bénévoles qui s’impliquent dans la Fabrique sont âgés de plus de 70 ans et qu’il y a peu, voire pas du tout de relève.

Avec une douzaine de bénévoles au total, si un ou deux bénévoles âgés tombent malades ou décèdent, la charge de travail sera beaucoup trop grande pour les bénévoles restants. Aussi motivés et dévoués soient-ils , affirme Gaston Lévesque.

La dernière messe de l'église de Tourelle doit être célébrée à l'été 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il craint d'ailleurs de manquer de bénévoles pour participer au travail de fusion. Si la Fabrique ferme faute de main-d’œuvre, la paroisse tombera sous la tutelle du diocèse. Elle ne pourra plus alors participer aux consultations. Soit on s’organise, soit on se fait organiser, conclut-il.

Un processus consultatif

Les règles administratives de l’Évêché permettent à l'évêque de décréter la fermeture d'une paroisse. Le chancelier du diocèse de Gaspé, Serge Tidjani, souhaite que le nouvel évêque, Mgr Claude Lamoureux, s’inscrira dans la continuité et consultera les fabriques.

L’évêque ne se lève pas un matin pour dire je ferme telle église. Pourquoi on en arrive à fermer une église, à supprimer une paroisse? Ça prend d'abord que les paroissiens eux-mêmes arrivent à ce résultat où ils disent à l'évêque : "On est plus capable de tenir." , affirme Serge Tidjani.

Il y a 10 ans, un rapport révélait que 55 des 63 fabriques de la région jugeaient que le statu quo n'était plus possible. À cette époque, on estimait déjà que le tiers des églises avaient besoin de réparations majeures et que les fabriques n'avaient plus les moyens de les réaliser.

Serge Tidjani affirme que ce qui se fera sera à la couleur de la population qui agit . Il invite les paroissiens qui souhaitent participer aux consultations sur les fusions à s’impliquer dans leur fabrique et mettre la main à la pâte.

Avec la collaboration de Jean-François Deschênes