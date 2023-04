Geneviève Guilbault invitée à se rendre aux Îles sur un vol commercial

Après avoir invité une première fois, en Chambre, la ministre des Transports à prendre l’avion, en sa compagnie pour se rendre aux Îles, le député des Îles-de-la-Madeleine réitère officiellement son invitation afin de pouvoir vivre l’expérience que subissent des centaines de Madeliniennes et Madelinots, semaine après semaine .

La lettre a été expédiée, jeudi à la ministre.

Le député demande à la ministre des mesures spécifiques pour l’archipel. Actuellement, dit-il, les problèmes de transport aérien perturbent le bon fonctionnement de nombre d’activités aux Îles sans compter les impacts sur des situations plus personnelles.

« C’est tout le tissu socio-économique de l’archipel qui subit les contrecoups d’unesituation lamentable au quotidien. » — Une citation de Extrait de la lettre de Joël Arseneau à la ministre des Transports, Geneviève Guilbaut

Il donne un exemple qui, à son avis, illustre bien la question. Imaginez si les Montréalais dépendaient d’un seul pont pour aller sur la rive sud et pour être reliés à l’ensemble du Québec et que ce pont fonctionnait de façon aléatoire. De temps en temps, il est ouvert, de temps en temps, il est fermé. Évidemment, on agirait.

Joël Arseneau souhaite que la ministre profite de son voyage pour discuter avec les représentants des gens d’affaires, du monde municipal et des gestionnaires de la santé, de l’éducation et de la culture, bref avec les gens qui utilisent régulièrement les services aériens.

Des intervenants pourraient même être invités virtuellement à rencontrer la ministre si son passage aux Îles est trop bref, avance le député. [ils] pourront lui faire part de la situation vécue actuellement depuis trois ans, puis d’un certain nombre de pistes de solutions qu’on voudrait qu’elle explore et qu’elle mette en œuvre rapidement , ajoute le député

Joël Arseneau lui demande aussi de créer un comité spécifique pour les Îles d’ici le mois prochain. Il croit qu’attendre les recommandations du comité spécial en 2024, c’est beaucoup trop long. On vit déjà une situation impossible , commente celui qui est lui-même confronté à ce problème lors de ces déplacements entre la Capitale nationale et Cap-aux-Meules.

Pour le député, les solutions pour les Madelinots pourraient être transitoires, le temps que le travail du comité se concrétise en mesures plus pérennes.

Pour Joël Arseneau, la visite de la ministre pourrait aussi être l’occasion, pour elle, d’aller à la rencontre des transporteurs pour mieux comprendre leur situation. Malgré toute la bonne volonté qu’ils expriment actuellement [les transporteurs] ne semblent pas avoir la capacité opérationnelle de régler une bonne fois pour toutes la question de la fiabilité du service aux Îles , constate l’élu.

Le député veut surtout que Geneviève Guilbault se saisisse personnellement des enjeux que la situation soulève aux Îles-de-la-Madeleine. Il croit que l’implication de la ministre Guilbault pourrait influencer positivement ce dossier au sein du conseil des ministres.

Une pétition revendiquant une amélioration de la desserte aérienne des Îles cumule actuellement près de 1800 signatures.

Le document sera déposé à l’Assemblée nationale le 4 mai prochain.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois