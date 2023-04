Les Plouffe débarque au Théâtre Denise-Pelletier pour sa 60e saison

Les Plouffe, roman culte de Roger Lemelin paru en 1948, puis porté à la radio, à la télévision et au cinéma, est revu pour le théâtre par Isabelle Hubert et mis en scène par Maryse Lapierre. La pièce réunit 14 interprètes qui donnent vie aux multiples rôles et facettes des Plouffe, famille ouvrière de Québec évoluant à la fin des années 1940.

Présentée du 27 septembre au 21 octobre 2023 à la salle Denise-Pelletier, elle mettra en vedette notamment Renaud Lacelle-Bourdon, Frédérique Bradet, Robin-Joël Cool et Jean-Michel Girouard.

Une autre adaptation succédera à celle des Plouffe du 14 novembre au 9 décembre 2023 : Le roi danse, inspirée du film homonyme du Belge Gérard Corbiau et de sa matière première, le roman Lully ou le musicien soleil, de Philippe Beaussant. Le public y découvrira le Versailles des années 1600 alors que Louis XIV (Mattis Savard-Verhoeven) accède au trône et veut faire briller la France de beauté et de culture avec l’aide du compositeur Lully et du dramaturge Molière. Cependant, l’harmonie du trio déraille, et des coups bas se préparent en coulisse.

«L'éveil du printemps» sera présentée du 23 janvier au 17 février. Photo : Autre banques d'images / Xavier Cyr

L’éveil du printemps, coproduction du TDP et du Théâtre du Trident, prendra le relais du 23 janvier au 17 février 2024. La pièce de David Paquet, librement inspirée de l'œuvre de Frank Wedekind, plonge dans le désir naissant des ados. Le classique américain La ménagerie de verre viendra clore la saison de la salle Denise-Pelletier du 12 mars au 9 avril 2024. Cette pièce a déjà été jouée il y a plus de 35 ans en ses murs.

Huit pièces sont aussi au programme à la salle Fred-Barry, à commencer par L’amoure looks something like you, d’Éric Noël, du 29 août au 16 septembre, une lecture-performance qui prend racine dans la période marquée par le confinement du printemps 2020 et l’arrivée d’un rorqual à bosses dans les environs du port de Montréal.

Le public pourra aussi découvrir, entre autres œuvres, le thriller nordique croisé d’humour absurde et d’existentialisme Terrain glissant, le concert théâtral VACARMES et la dystopie fiévreuse L’inframonde.