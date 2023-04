Chronologie du nouveau projet de troisième lien

Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis en est à sa troisième incarnation en moins d'une décennie. Chronologie d'un projet qui divise population et élus depuis près de 10 ans.

26 mars 2014

Une nouvelle étude réclamée pour un tunnel entre Québec et Lévis

Projet de lien sous-fluvial entre Lévis et Québec Photo : Gracieuseté

Les membres de la Chambre de commerce de Lévis profitent de la campagne électorale provinciale pour relancer le projet de tunnel sous-fluvial dans l'est de Québec et de Lévis.

13 septembre 2016

Un tunnel entre Québec et Lévis faisable au coût de 4 milliards $

Représentation du projet de tunnel entre Québec et Lévis Photo : Graph Synergie

Le professeur de l'École polytechnique de Montréal, Bruno Massicotte, a dévoilé les conclusions de l'étude de faisabilité qui lui a été commandée par le ministère des Transports.

28 octobre 2016

Labeaume plaide pour un 3e lien dans l'ouest

Après avoir analysé les déplacements des automobilistes entre Québec et Lévis, le maire Régis Labeaume conclut que la capacité des ponts est « clairement dépassée » et qu'un troisième lien devrait être construit dans l'ouest des deux villes, donc près des deux ponts actuels.

Le maire Régis Labeaume conclut que la capacité des ponts est « clairement dépassée » et qu'un troisième lien devrait être construit dans l'ouest des deux villes, donc près des deux ponts actuels.

27 mars 2017

La priorité, c’est le 3e lien, dit la CAQ

Les caquistes font du 3e lien leur cheval de bataille. Photo : Radio-Canada

La Coalition avenir Québec (CAQ) demande au gouvernement Couillard de prioriser le dossier du troisième lien routier entre Québec et Lévis et de s'engager financièrement pour faire progresser le projet.

9 février 2018

3e lien : la construction débuterait dans un premier mandat de la CAQ

Au micro du FM 93, Éric Caire a réitéré son engagement  (Nouvelle fenêtre) ; il met son siège en jeu.

Éric Caire en 2018 Photo : Radio-Canada

La promesse, elle est formelle. Dans le premier mandat, on va aller de l'avant avec le projet de troisième lien et il n'y aura aucune excuse pour reculer sur cet engagement-là et là-dessus je mets mon siège en jeu , a-t-il affirmé quelques jours plus tard (25 janvier 2018) en entrevue à Radio-Canada.

14 août 2018

La construction du 3e lien ne débutera pas avant 2026

Véronyque Tremblay a présenté les cinq corridors potentiels qui feront l’objet d’une analyse au cours des prochains mois.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

28 juin 2019

3e lien : un tunnel sous l'île d'Orléans

Je vous confirme que la solution retenue pour un lien entre Québec et Lévis prendra la forme d’un tunnel à l’est , a annoncé le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

29 janvier 2020

Un nouveau tracé pour le 3e lien éviterait l'île d'Orléans

Les usagers des transports en commun pourront sortir à Desjardins, au quai Paquet, dans le Petit Champlain, à la place D'Youville, au jardin Jean-Paul-L'Allier ainsi qu'au pôle d'échange Saint-Roch Photo : Radio-Canada / Google Earth

Le tunnel partirait du secteur de l'autoroute 20 à la hauteur de la rue Monseigneur-Bourget sur la Rive-Sud, pour atteindre Saint-Roch à Québec.

17 mai 2021

7 G$ pour un tunnel de 8,3 km sur deux étages entre Québec et Lévis

Le tunnel, vu de profil, traversera une partie de Québec et de Lévis sur une longueur de 8,3 km. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Legault a levé le voile sur son projet de 3e lien entre Québec et Lévis. Il s’agit d’un tunnel étagé de 8,3 km qui doit permettre de passer d’un centre-ville à l’autre en une dizaine de minutes. Dévoilement du Réseau express de la Capitale.

12 novembre 2021

Labeaume déconstruit le projet de 3e lien dans une lettre à Legault

Le tunnel sera aménagé sur deux étages avec un total de six voies de circulation, dont deux réservées au transport en commun. Photo : Gouvernement du Québec

Le maire Régis Labeaume a profité de sa toute dernière journée en poste pour envoyer une longue lettre à François Legault dans laquelle il tente de démontrer que le 3e lien n’est pas la bonne solution pour améliorer la mobilité à Québec.

14 avril 2022

3e lien : un tunnel bitube à 6,5 G$ entre Québec et Lévis

Le troisième lien consistera en un tunnel bitube. Photo : site du Réseau express de la capitale

Le tunnel sera composé de deux tubes de 12 à 15 mètres de diamètre chacun.

2 septembre 2022

Lâchez-moi avec les GES! : Drainville défend le 3e lien entre Québec et Lévis

Le candidat de la CAQ dans Lévis, Bernard Drainville, accompagné du premier ministre sortant François Legault, en point de presse. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

En point de presse aux côtés de son chef, l'ex-animateur de radio a pris le micro pour dire que les résidents de la région étaient de plus en plus exaspérés de se faire dire qu'ils n'avaient pas besoin d'un 3e lien.

18 avril 2023

Un 3e lien entièrement consacré au transport collectif

La nouvelle mouture du projet n'impliquerait qu'un seul tunnel au lieu de deux. Photo : Gouvernement du Québec et Radio-Canada

Le gouvernement du Québec annoncera jeudi qu'il abandonne l'idée d'un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis pour se concentrer sur le transport collectif.