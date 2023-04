La vidéo originale  (Nouvelle fenêtre) , qui met en scène des adeptes de jeu de rôle se prenant le bec en raison d’étonnantes péripéties dans le monde fictif de Farador, avait séduit le jury de plusieurs festivals au milieu des années 2000, avant d’accumuler des millions de vues sur les plateformes web. Certaines de ses phrases, comme T’as tué mon bonhomme ou encore On joue, c’est sérieux , sont répétées aujourd’hui encore par ses fans les plus fidèles.

Le long métrage offre maintenant une meilleure compréhension des angoisses et des rêves de Charles (Éric K. Boulianne), un écrivain engourdi qui consacre plus de temps à son rôle de maître de jeu de Farador qu’à son livre, ainsi que de Louis (Benoît Drouin-Germain) et de Guillaume (Lucien Ratio), ses éternels colocataires. On les retrouve trentenaires, encore aux prises avec la même interminable quête dans l’univers de Farador, peinant à trouver leur chemin dans la vie.

Kim (Catherine Brunet), la sœur de Charles, arrivera d’Europe comme un météore dans le quotidien feutré du trio, bouleversant son équilibre et posant les bases d’un récit d’apprentissage où se côtoient les créatures de Farador, les joies et les peines des relations d’amitié, ainsi qu’une sélection de blagues plus ou moins grivoises.

Une déclaration d’amour au fantastique

C’est une déclaration d’amour aux univers fantastiques, explique le cinéaste Édouard Albernhe-Tremblay en entrevue au Randolph, un pub de jeux de société de Montréal. C’était très important pour moi de ne pas simplement gonfler le court métrage en long. Je voulais donner une vie aux personnages, des arcs narratifs, une origine et une fin.

Autrement dit, les fans de la première heure retrouveront dans cette nouvelle mouture plusieurs des moments cultes de la vidéo, quelques hommages à des œuvres chouchoutes du réalisateur, et une série de nouvelles répliques à ajouter à leur répertoire. Mais Farador n’est pas pour autant un film de geeks ; le cinéaste espère plutôt rejoindre un large public.

J’ai voulu faire un film sur l’amitié, sur les gens qui mettent eux-mêmes des limites à la réalisation de leur rêve. Des thèmes auxquels tout le monde peut adhérer.

L’amitié et ses défis sont sans aucun doute au cœur de l’histoire de Louis et Guillaume, deux personnages dont on ne connaissait pas grand-chose, si ce n’est leur passion maladive pour le monde de Farador et leurs bonhommes – respectivement Mordak, un archimage niveau 57, et Gardakan, un paladin niveau 66.

Malgré leur côté caricatural, pas question pour Benoît Drouin-Germain et Lucien Ratio de faire de leurs personnages une parodie; les comédiens ont plutôt opté pour une interprétation sensible des deux amis qui, au-delà de leurs mauvais plis, cachent des blessures.

C’était très important pour nous que ce soit vrai, qu’on croie que ces personnages-là existent, même s’ils sont plus grands que nature, explique Guillaume Drouin-Germain. Je pense qu’il y a quelque chose dans l’adaptation du phénomène web en film qui demandait ça : d’aller ajouter une couche de drame, de vie, de vécu.

Ainsi, la frustration sexuelle, la jalousie et la peur de l’abandon qui gangrène l’attachant duo ont servi de leviers pour provoquer certains des moments les plus cocasses du film, qui risquent de marquer l’imaginaire collectif des adeptes de Farador.

On s’est dit qu’on ne pouvait pas jouer notre texte, qui est très drôle, en punchline, raconte Lucien Ratio. Ces personnes-là portent quand même un drame, et c’est ce drame-là qui rend ça drôle.

Chemin de croix

L’idée d’insuffler une nouvelle vie à La bataille de Farador ne date pas d’hier. Édouard Albernhe-Tremblay traîne un scénario dans ses valises depuis la sortie de son court métrage, et s’est associé à la boîte de production Parallaxes il y a plusieurs années déjà.

Entre-temps, le réalisateur a travaillé dans le monde de la publicité, a réalisé plusieurs courts métrages et a mis au monde Feuilles mortes (2016), un premier film d’anticipation mettant en vedette Roy Dupuis; des aventures qui lui ont permis d’acquérir la crédibilité nécessaire pour mener Farador à bon port. C’est sûr que sur papier, ça "lookait" un peu mieux qu’un gars qui arrivait de nulle part et qui voulait faire un long métrage avec des boules de feu , dit-il en riant.

Après plusieurs tentatives, le cinéaste jusqu’au-boutiste a finalement réussi à obtenir suffisamment de financement pour lancer son projet, notamment en allant chercher du soutien en Europe. Ce n’est donc pas un hasard si Tom (Florent Losson), l’ex-copain de Kim, est Belge, et que des scènes de Farador ont été tournées dans un château de Normandie.

Et si le long métrage ne dispose pas du budget monstre de Donjons et dragons : l'honneur des voleurs, autre offrande fantastique qui récolte ces jours-ci de belles recettes en salle, ce n’était rien pour décourager Édouard Albernhe-Tremblay, un habitué du do it yourself (faire soi-même) après avoir travaillé pendant des années sur Phylactère Cola, une série absurde portée à bout de bras par des jeunes cinéastes autodidactes.

« J’ai écrit une histoire avec des monstres, et après, j’ai laissé les producteurs me dire ce que je ne pouvais pas faire pour des questions de budget. Et finalement, on a réussi à tout faire! » — Une citation de Édouard Albernhe-Tremblay, réalisateur

Une des créatures les plus surprenantes du film a même été réalisée en animation pas-à-pas (stop motion), clin d'œil aux vieux classiques de science-fiction.

Un concentré de culture québécoise

À l’instar de plusieurs fans, le docteur en sémiologie et spécialiste en culture populaire Jean-Michel Berthiaume attend la sortie du film Farador depuis l’annonce de sa production. Je suis hyper heureux qu’on fasse enfin ce type de production là au Québec, lance-t-il en entrevue téléphonique. Il y a fort à parier que Farador va avoir quelque chose à dire sur l’identité québécoise.

La nonchalance, la libido, la banlieue québécoise, la création d’identité fantastique à travers les jeux de rôle; l’intellectuel aura certes beaucoup de matière à analyser avec la sortie de Farador. Et c’est sans compter les mèmes qui risquent de fleurir sur Internet.

« Je ne peux pas sous-évaluer mon enthousiasme de voir cette production québécoise là débarquer et être réinvestie sur le web. Je tripe. Ça, c’est certain. » — Une citation de Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie et spécialiste en culture populaire

Si adapter un phénomène viral au grand écran peut s’avérer être une aventure périlleuse, le spécialiste de la culture populaire ne craint pas de flop pour cette nouvelle mouture de La bataille de Farador, même si sa matière première est gardée jalousement par une génération de joueuses et de joueurs de jeux de rôle.

Car le film est un hommage plutôt qu’une parodie. Un hommage nostalgique aux mondes fantastiques et à ses joueuses et joueurs du début des années 2000, qui peut maintenant être partagé avec une nouvelle génération plus ouverte à ces univers que la sienne, selon lui.

Sa jeune fille, par exemple, joue maintenant à Donjons et dragons avec lui après avoir écouté la série Netflix Stranger Things. On a eu une porte d’entrée vers les jeux de rôle complètement différente. On n'est pas arrivés aux dés en même temps, on n'est pas arrivés de la même manière, mais on roule les mêmes dés , illustre-t-il.

C’est ça que ça va faire, Farador. Ça va capturer l’essence d’une génération qui provient d'une époque où Donjons et dragons et la culture geek n’étaient pas bien vus, et ça va la réactualiser pour une époque où c’est enfin bien vu , analyse-t-il.

Et c’est au grand bonheur d’Edouard Albernhe-Tremblay, l’un des artisans de cette transformation progressive, qui voit enfin ses efforts être récompensés par un long métrage après un chemin de croix d’une quinzaine d'années.