Elisapie reprend Cindy Lauper et annonce un nouvel album 

Un peu plus d’un mois après avoir dévoilé une reprise en inuktitut de la chanson Heart of Glass , de Blondie, Elisapie répète l’exercice avec Time After Time, mégasuccès de Cindy Lauper renommé pour l’occasion Taimangalimaaq. La chanteuse inuk annonce du même coup la sortie de son prochain opus, Inuktitut, un album de reprises qui paraîtra le 15 septembre.

Comme la reprise de Heart of Glass (renommée Uummati Attanarsimat), celle de Cindy Lauper a été inspirée par un souvenir d’enfance d’Elisapie, associé cette fois-ci à sa tante Alasie et à sa cousine Susie. La chanteuse explique qu’Alasie l'a grandement aidée à traverser la préadolescence dans les années 1980 puisque sa mère, qui avait principalement vécu en tant que nomade, ignorait presque tout du monde moderne.

Chaque fois que j'allais chez ma tante, j'étais fascinée par mes grandes cousines. Elles étaient toutes tellement cool, elles adoraient la musique pop et le maquillage des années 80-90 , explique-t-elle dans un communiqué.

L'un de mes meilleurs souvenirs avec elles, c’est d'écouter la radio et d'entendre pour la première fois Time After Time, de Cyndi Lauper. C'était un véritable coup de foudre, et impossible depuis d’écouter cette chanson sans penser à ma cousine Susie.

Un plongeon nostalgique avec Led Zeppelin, Queen et Fleetwood Mac

Inuktitut, le quatrième album solo d’Elisapie, a germé dans la tête de la chanteuse à l’hiver 2021 alors qu’elle s’est replongée dans la musique qui a marqué sa jeunesse. Il comprend 10 reprises de chansons populaires des années 1960 à 1990, dont des titres de Led Zeppelin, Pink Floyd, Fleetwood Mac, Metallica, Queen et plusieurs autres, toutes chantées en inuktitut.

Elisapie réinvente la poésie de ces chansons grâce à la sonorité brute de cette langue millénaire, leur octroyant un caractère unique et profondément personnel , explique-t-on dans un communiqué de l'étiquette Bonsound.

Par cet acte de réappropriation culturelle, [elle] raconte son histoire, offre ces chansons en cadeau à sa communauté, et fait résonner sa langue et sa culture au-delà des frontières du territoire des Inuit.

Elisapie présentera le spectacle Uvattini – qui mêle musique, narration, vidéo et performance – à l’Usine C, à Montréal, les 7 et 8 décembre, puis au Grand Théâtre de Québec le 21 décembre. Elle partira ensuite en tournée en 2024, s’arrêtant notamment à Ottawa (27 mars), à Toronto (28 mars), à Laval (24 février) et dans plusieurs autres villes du Québec.