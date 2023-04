L’hiver n’a pas dit son dernier mot en Saskatchewan

L’agence fédérale affirme que ces conditions météorologiques sont dues à une dépression complexe en formation près de la frontière Canada/États-Unis qui propage de la neige forte sur le sud-est de la Saskatchewan et le sud-ouest du Manitoba.

Les endroits placés sous un avertissement de chute de neige en Saskatchewan pourraient recevoir de 10 à 20 cm de neige et des périodes de poudrerie, avec des vents soufflant en rafales jusqu'à 50 km/h, selon Environnement Canada.

Les régions de Carlyle, Oxbow, Carnduff, Bienfait, Stoughton, pourraient quant à elles recevoir de 15 à 40 cm de neige, avec des vents allant jusqu'à 50 km/h, avec des rafales à 70 km/h, d'après l'agence fédérale.

Une carte en temps réel de l’évolution des conditions météorologiques  (Nouvelle fenêtre)  est accessible sur le site web d'Environnement Canada.

Une carte des conditions routières est également disponible en ligne pour connaître l'état des routes.  (Nouvelle fenêtre) D’après les données sur le site de la Saskatchewan's Highway Hotline, il est déconseillé de circuler sur certaines routes du sud de la Saskatchewan. Toutes les routes menant à Weyburn et Estevan sont fermées, y compris la route 39, qui est fermée depuis l'est de Moose Jaw jusqu'à la frontière canado-américaine.

L'autoroute 6 est fermée depuis l'intersection avec l'autoroute 306, au sud de Regina, jusqu'à la frontière. Selon la chasseuse de tempêtes, Jenny Hagan, les conditions routières ont déjà provoqué des accidents dans la zone Weyburn en Saskatchewan. Elle affirme que plusieurs automobilistes lui ont signalé que les routes étaient couvertes de neige.

Jenny Hagan ajoute qu’un conducteur s'est retrouvé dans un fossé, mais a pu s'en sortir. Aussi, un semi-remorque qui tentait de quitter l'autoroute pour se garer à la station-service locale s'est retrouvé coincé et a dû être dégagé par un chasse-neige.

L'année dernière, les écoles avaient été fermées à l'avance, les bus avaient été annulés, les gens étaient vraiment préparés. Cette fois-ci, ces mesures n'ont pas été prises à l'avance , déplore-t-elle.

Prudence sur les routes

Environnement Canada indique également que l'accumulation rapide de la neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.

Les chaussées glissantes et le manque de visibilité sont les principaux enjeux de cette journée placée sous le signe de l’hiver. Photo : Radio-Canada / Nicholas Frew

La visibilité sera soudainement réduite sous la forte neige et dans la poudrerie. Les mauvaises conditions météorologiques pourraient entraîner des retards dans les transports, affirme l'agence.

Quand il ya un vent qui s'ajoute à de lourdes chutes de neige, la visibilité va s'empirer. On voit moins bien et dans le fond, sur l'autoroute, en circulation, on peut perdre littéralement la route sur laquelle on roule , souligne l’instructeur en conduite au Saskatchewan Safety Council, David Parker, en entrevue à l'émission Point du jour.

Si vous vous retrouvez coincé en conduisant, il suggère de ne pas bouger et, de temps en temps, de sortir du véhicule pour vérifier que le pot d'échappement est dégagé .

Conditions routières à Regina et conseils pratiques ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Conditions routières à Regina et conseils pratiques. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Si vous pouvez faire du télétravail, rester chez vous, mais s'il faut absolument prendre la route, prenez les précautions, conduire au ralenti, car votre conduite peut être impeccable, mais il va y avoir quelqu'un d'autre dont la conduite ne va pas être impeccable [...] On veut prévenir les accidents , conseille-t-il.