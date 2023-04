Une formation pour réduire les pesticides dans la pelouse

Dans le but de réduire l’utilisation des pesticides sur son territoire, la Ville de Québec met en place une formation pour encourager les citoyens à adopter des pratiques écologiques dans l’entretien de leur pelouse.

Le but n’est pas de faire la guerre à la pelouse, mais d’en faire un milieu de vie qui est plus durable , explique Florence Boudreau-Pineault, conseillère en environnement à la Ville de Québec.

Afin d’accompagner les citoyens dans les changements de pratiques , la Ville a confié à la biologiste et auteure Édith Smeesters le mandat d’animer ces formations virtuelles.

La Ville de Québec se dirige vers l’adoption d’un règlement visant à encadrer l’utilisation des pesticides. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Vincent Champagne

Elle offrira ses conseils afin d’outiller les participants pour obtenir une pelouse en santé.

On parle de trucs faciles à mettre en place pour avoir une pelouse qui demande moins d’entretien et comment trouver des alternatives à l’utilisation des pesticides , ajoute Florence Boudreau-Pineault.

C’est vraiment important pour nous que ce ne soient pas des techniques compliquées à mettre en place ou qui coûtent plus cher.

Elle estime que cette nouvelle formation répond à une demande.

Lors de la préparation du règlement sur les pesticides (qui entrera en vigueur en 2024), on a fait une séance de consultation et d’échanges avec les citoyens puis c’est revenu à plusieurs occasions de la part des citoyens, ils souhaitaient être mieux outillés pour avoir des pratiques d’entretien qui sont plus écologiques.

La formation, d’une durée d’une heure et demie, sera présentée le mardi 9 mai et le mercredi 17 mai de 19 h 30 à 21 h.

Les citoyens intéressés à assister à la formation doivent remplir un formulaire d'inscription sur le site de la Ville.