Un projet de parc d’éoliennes en Nouvelle-Écosse menacerait des oiseaux migrateurs

L'ancien consultant de l'industrie éolienne âgé de 74 ans a mis en place ces dernières années une surveillance acoustique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Il a documenté plusieurs espèces pendant leurs vols migratoires d'automne, de la mésange à tête noire aux bécasseaux tachetés.

John Kearney assure qu'il est un fervent partisan de l'éolienne, mais aussi de la protection de la biodiversité et dans ce projet, ces deux objectifs entrent en conflit. Il a soumis un mémoire au gouvernement de la province pour s'opposer au projet prévu sur une péninsule à l'ouest de Yarmouth.

John Kearney est titulaire d'un doctorat en anthropologie environnementale, qui implique les relations entre les humains et la nature. Il est arrivé à sa conclusion après avoir constaté que les cris d'oiseaux juste au sud du projet de parc éolien de Wedgeport étaient en moyenne de 538 par heure après le lever du soleil.

Il estime que ces données sont similaires à celles enregistrées à l'île Brier, en Nouvelle-Écosse,considérées comme l'un des points chauds de la migration du nord-est de l'Amérique du Nord.

Les éoliennes font partie du paysage pour les automobilistes qui passent à Amherst, en Nouvelle-Écosse, au cours de la dernière décennie. Photo : Reuters / Paul Darrow

Les partisans de l'industrie rétorquent qu'il existe des preuves limitées pour montrer que l'emplacement côtier proposé menace les populations aviaires.

Réduire les GES

Dans un courriel, Daniel Eaton, directeur de projet chez Elementary Energy, note que l'entreprise et ses partenaires, Stevens Wind et la Première Nation Sipekne'katik, répondaient à l'objectif du gouvernement de la Nouvelle-Écosse d'une réduction de 53 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2023.

Il ajoute qu’en 2025, la première année d'exploitation potentielle, le projet devrait compenser 112 750 tonnes d'émissions de carbone, ce qui équivaut à peu près à la production annuelle de 25 000 voitures à essence.

Pour ce qui est des oiseaux, la soumission de l'entreprise lors de l'examen environnemental soutient qu'une fois que les mesures d'atténuation standard de l'industrie sont en place, l'impact des turbines sur les oiseaux ne sera pas significatif .

Les promoteurs prévoient que le projet d'éoliennes causera environ 36 décès d'oiseaux par an, selon les prévisions d’un modèle développé en 2016 par la Scottish Natural Heritage, un organisme consultatif environnemental.

Mais John Kearney critique ce modèle et se demande pourquoi des données théoriques sont utilisées alors que le promoteur pourrait être invité à étudier des éoliennes en fonctionnement à proximité du site, afin de mesurer les taux réels de mortalité le long de la côte.

Il s’appuie sur ses données acoustiques, en disant qu'elles fournissent des preuves comparatives concluantes que le parc éolien proposé se trouverait au milieu d'un couloir de migration.

La Société d'ornithologie de la Nouvelle-Écosse s'est également opposée au projet.