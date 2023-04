Le démarrage de la saison est prévu pour le mois de septembre avec des rencontres telles que la Grande rentrée culturelle, l’Escapade et Nuit blanche organisée par Rayannah Kroeker.

L’Escapade est une soirée de levée de fonds organisée sous la direction artistique de Sol Desharnais pour la deuxième année et aura pour thème le cirque. Un souper sera servi avec l'appui du restaurant Deer + Almond.

Un aperçu de l'identité visuelle de la prochaine soirée de levée de fonds du Théâtre Cercle Molière Photo : Théâtre Cercle Molière

Le Théâtre Cercle Molière présentera ensuite six spectacles en production et en co-production.

Un premier spectacle ouvert sur le monde

Le premier spectacle On maronne sera présenté à Ottawa, au festival Zébrures à Limoges en France, au Lavoir Moderne à Paris pour finalement être présenté à Winnipeg.

Il s’agit d’une coproduction avec la Guyane française et le Sénégal.

Cette pièce est écrite par l'auteur togolais, Gustave Akakpo et est en projet depuis trois ans avec l’implication de l'artiste métis winnipegoise Marie-Josée Dandeneau.

Marie-Josée Dandeneau est une artiste métis impliquée dans plusieurs projets artistiques à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

C’est une volonté du théâtre de vouloir rayonner dans tout l'espace de la francophonie et de plus en plus, on reconnaît le TCM comme étant un des acteurs principaux à l'international , déclare la directrice artistique et générale du TCM , Geneviève Pelletier.

Geneviève Pelletier, directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Des sujets de société portés à la scène

L'artiste multidisciplinaire métis queer, Éric Plamondon, a traduit et mis en scène un texte écrit dans les années 1980 à San Francisco.

Le spectacle intitulé Le Palucheur met en scène deux personnages et traite notamment des questions autour du sida qu’il y avait à l’époque.

Eric Plamondon, directeur général d'Art Space. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le troisième spectacle de la saison, Alterindiens, a été mis sur pied par la troupe autochtone de Montréal Productions Menuentakuan.

Le texte de Drew Hayden Taylor traduit par Charles Bender met en scène des allochtones et des autochtones autour de la question de l’appropriation et de la manière dont on parle d’autochtonie dans un contexte allochtone, un sujet pertinent par rapport à ce que nous vivons aujourd’hui , explique Geneviève Pelletier.

Rise, Red River est une coproduction avec Prairie Theatre Exchange.

L’autrice autochtone Tara Beagan a écrit ce texte spécialement pour ce spectacle qui aborde la question des femmes autochtones et sera joué en trois différentes langues simultanément, soit en français, en anglais et en ojibwé. Il y aura ces trois langues en tout temps sur scène en même temps , précise Geneviève Pelletier.

Sous les tilleuls de Bertrand Nayet, sera présenté au mois d’avril 2024. Inspiré de l’histoire d’Antigone de Sophocle, l’auteur revisite l’histoire pour l’actualiser. Bertrand Nayet a commencé à élaborer ce projet en 2013, suite à l’attentat de Boston lors du marathon. C’est cet attentat qui a insufflé l’idée de la pièce. Une première lecture a eu lieu au studio du TCM en avril 2023.

La Troupe du Corbeau bleu présentera dimanche au Théâtre Cercle Molière une lecture publique de sa pièce de théâtre intitulée « Sous les tilleuls ». Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Une troisième année pour Noir et Fier

C'est la troisième année que le TCM planifie des événements durant le Mois de l'histoire des Noirs.

Noir et Fier sera présenté cette année encore sous la direction artistique de Wilgis Agossa. On espère que cet événement va prendre de plus en plus d’ampleur , déclare avec enthousiasme Geneviève Pelletier.

L'exposition Noir et Fier sera au Théâtre Cercle Molière du 5 au 28 février 2023. Cette exposition propose des photographies uniques de personnes métissées, prises par l'artiste Wilgis Agossa. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Dans le cadre de l’événement, le TCM fera venir un spectacle d’Haïti de l’auteur Guy Régis Jr qui est intitulé L'amour telle une cathédrale ensevelie. Il met en scène le Canada dans son entièreté et dans sa volonté d’immigration. Un opéra créole aura aussi lieu en plein spectacle.

Il s’agit d’un spectacle très fort en émotions , confie la directrice artistique et générale du TCM .

Le spectacle tournera au Canada, à Winnipeg, à Vancouver et à Toronto.

Renouveler les publics et impliquer les membres de la communauté

Geneviève Pelletier affirme que le TCM est en pleine réflexion sur comment impliquer les gens dans le théâtre. L’idée est de développer le milieu le plus possible et aussi de créer de nouveaux publics, d'inviter de nouvelles personnes sur scène.

Elle ajoute qu'ils ont la responsabilité de construire un milieu théâtral à l’image de ses communautés et de la démographie intergénérationnelle.

Pour répondre à cette responsabilité, deux projets sont en cours d’élaboration avec des membres de la communauté.

Le premier projet inclut la mise sur pied d’un spectacle qui implique des jeunes de 5 à 25 ans et le deuxième projet est intitulé Chocs culturels qui est une collaboration qui implique et démontre le parcours d’un nouvel immigrant au Manitoba.

L’idée est de faire en sorte qu’il y ait un bouillonnement au-delà des spectacles pour que les gens façonnent le théâtre à leur façon, qu’ils deviennent acteurs du lieu, déclare Geneviève Pelletier. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, si vous avez un texte, venez nous voir.

L'espace communautaire du café Molière a d’ailleurs été créé dans une volonté de créer un espace de dialogue avec l’équipe du TCM .

Ce dialogue dépasse la francophonie puisque le TCM a constaté une hausse de son public anglophone cette dernière saison. Il y a une communauté anglophone qui est intéressée par nos spectacles, qui a envie de consommer du théâtre en français , confie le responsable des communications et du marketing du TCM , Florent de Vellis.

Florent de Vellis est responsable des communications et du marketing au Théâtre Cercle Molière Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le nouveau site internet du TCM sera lancé d’ici mai et, d'autres éléments seront dévoilés le 24 avril prochain.

Un projet en collaboration avec le Bureau d’éducation en français et la Division scolaire franco-manitobaine sera notamment présenté à cette occasion.

Ce sera aussi le moment de découvrir l’identité visuelle du 100e anniversaire élaboré par Marcelle Lussier et Urban Ink.

D’autres projets seront annoncés en lien avec cette grande célébration qui se déroulera sur plusieurs mois avant la date officielle afin de créer un engouement autour de l’événement , s’enthousiasme Geneviève Pelletier.

Le 100e débutera officiellement le 25 avril 2025 pour se finir le 25 avril 2026.